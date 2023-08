Quake 2 : une version améliorée en 4K pour la suite du légendaire FPS

Nightdive Studios et Bethesda dévoilent le remaster de Quake 2.

En plus d’être accompagnée des extensions Mission Pack : The Reckoning et Mission Pack : Ground Zero, qui ajoutent plus de 30 niveaux solo et 20 cartes en Match à mort, la version remasterisée de Quake 2 comprend également Call of the Machine (une campagne de 28 niveaux et une carte en Match à mort inédite qui propose de combattre à travers l’espace-temps pour trouver le Strogg-Maker, le détruire et changer le destin de l’humanité), contenu additionnel inédit créé par MachineGames, et un portage Nintendo 64 (une exclusivité éditée par Midway Games avec un gameplay modernisé).

Vous êtes le dernier espoir de l’humanité, qui compte sur vous pour arrêter les cruels Stroggs avant qu’ils ne transforment tous les humains en horreurs mécaniques. Sur une planète hostile grouillant d’aliens, l’adversité vous paraîtra insurmontable, mais tant que vous respirerez et tiendrez un railgun dans vos mains, la bataille ne sera pas perdue ! Affrontez des hordes de créatures cybernétiques lors de combats fulgurants à la première personne, et foncez à travers la campagne de Quake II avec un arsenal emblématique dans un tourbillon de balles, de roquettes et autres projectiles.

Un trailer pour le nouveau Quake 2

Quake 2 en 4K propose également d’affronter les joueurs du monde entier en ligne, en local, en écran partagé et en cross-play dans des modes coopératifs ou en Match à mort, Match à mort en équipe voire même en Capturez le drapeau, en local ou jusqu’à 16 joueurs en ligne (avec des bots en option).

La version remasterisée de Quake 2 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et Microsoft Store.

Les joueurs possédant le Xbox Game Pass Ultimate peuvent jouer à Quake 2 n’importe où grâce au xCloud de Xbox (abonnement actif requis). Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent activer les contrôles gyroscopiques en association avec le stick pour un ciblage plus précis. Les joueurs sur PS5 et PS4 peuvent activer la compatibilité SixAxis pour viser plus précisément avec le stick. Les joueurs sur PC et consoles branchés sur des écrans compatibles pourront également profiter de Quake 2 avec un confort visuel optimal, grâce notamment à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 4K.