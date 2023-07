PS5 : une réduction de 75 euros pendant deux semaines

La promotion estivale pour la PS5 est valable dans les magasins participants ainsi que sur la boutique en ligne PlayStation Direct.

Dans la limite des stocks disponibles, la réduction de 75 euros a débuté le 3 juillet dernier et prendra fin le 16 juillet prochain. Celle-ci ne concerne que la PS5 standard, à savoir celle avec un lecteur Blu-ray 4K UHD.

Un porte-parole de Sony Interactive Entertainment a déclaré :

La première moitié de cette année s’est révélée fantastique pour la PS5 avec de nombreux jeux à succès comme Hogwarts Legacy et Final Fantasy 16, des expériences en réalité virtuelle comme Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village ainsi que la sortie du nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR2. Nous continuons d’offrir des expériences de jeu incroyables à la communauté PS5 en pleine essor, y compris le service d’abonnement PlayStation Plus qui offre les avantages d’un très large catalogue avec des centaines de jeux PlayStation classiques.