PS5 : le site officiel est mis à jour avec un nouveau descriptif de la console

Doucement mais sûrement, le constructeur japonais Sony intensifie le teasing concernant la PS5.

En février dernier, Sony ouvrait un site officiel dédié à la PS5 et assurait n’être pas prêt à en dire plus alors que des rumeurs parlaient de plus en plus d’une présentation sous forme de PlayStation Meeting. Trois mois plus tard, ce dernier a été mis à jour. En plus du fond noir qui est devenu anthracite et de l’indication “sortie prévue pour les fêtes de fin d’année 2020” qui a été remplacée par “sortie fin 2020”, l’éditeur nippon a également souhaité mettre en avant trois points importants concernant la PS5 :

Rapide comme l’éclair – Maîtrisez la puissance d’un processeur personnalisé, d’une carte graphique et d’un SSD avec E/S intégrées qui redéfinissent ce dont une console PlayStation est capable

Des jeux à couper le souffle – Soyez bouche bée devant les graphismes incroyables et profitez des nouvelles fonctionnalités de la PS5

Un sentiment d’immersion époustouflant – Découvrez une expérience de gaming plus intense avec prise en charge du retour tactile, des gâchettes adaptatives et de la technologie audio 3D

Alors que les joueurs s’impatientent de plus en plus, que cela soit sur les réseaux sociaux ou les forums, Sony ne devrait plus trop tarder à communiquer sur un événement autour de la PS5. On peut aisément miser sur une annonce dès la semaine prochaine ou alors après la publication des tests de The Last of Us 2, une des deux grosses dernières exclusivités de la PS4.

La PS5 va traiter les données 100 fois plus rapidement que la PS4 grâce à son ultra-high-speed SSD

Si Mark Cerny avait vendu du rêve sur le SSD de la PS5 qui sera le plus puissant et le plus rapide du commerce lors de la fameuse présentation “The Road to PS5”, Kenichiro Yoshida en a rajouté une couche lors du récent Corporate Strategy Meeting de Sony Corporation : “Afin d’améliorer encore le sentiment d’immersion dans les jeux vidéo, nous prévoyons d’améliorer non seulement la résolution, mais aussi la vitesse des jeux. Par exemple, grâce à un SSD à haute vitesse sur mesure, nous prévoyons de traiter des données de jeu à des vitesses environ 100 fois plus rapides que sur PS4. Les temps de chargement du jeu devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir se déplacer dans des mondes de jeu immenses en presque un instant.“