PS5 : des vidéos explicatives pour être prêt avant l’arrivée de la nouvelle console de Sony

Sony Interactive Entertainment dévoile certains détails sur le fonctionnement de la PS5.

Après avoir mis en lumière l’interface de la PS5, le constructeur japonais Sony présente plusieurs fonctionnalités pour mieux appréhender le premier allumage de la console.

Apprenez à utiliser votre compte sur PS5

“Si vous avez déjà jouer en mode multijoueur en ligne sur PS4, acheté sur le PlayStation Store ou utilisé un de nos services, vous avez donc déjà un compte PlayStation Network. Vous pouvez importer votre ID en ligne, tous vos amis, trophées, porte-monnaie et contenus comme vos jeux, vidéos et musiques compatibles directement sur votre PS5. C’est très simple. Quand vous allumerez votre PS5 pour la première fois, il vous sera demandé de connecter votre manette à la console à l’aide d’un câble USB. Lors de la configuration initiale, n’oubliez surtout pas de configurer votre connexion Internet et de mettre à jour le logiciel système avec la version la plus récente. Il y a deux façons de se connecter. D’abord, la connexion manuelle. Si vous connaissez votre ID de connexion, c’est-à-dire votre adresse e-mail, saisissez-là ici, ainsi que votre mot de passe. Si cela vous semble un peu trop compliqué, nous vous proposons une nouvelle méthode plus simple, la connexion avec la PlayStation App. A l’aide d’un code QR lisible avec l’application sur téléphone mobile ou tablette, vous êtes automatiquement connecté. C’est aussi simple que cela. Au fait, si votre ID en ligne ne vous plaît pas, inutile d’en créer un nouveau. Vous pourrez le changer plus tard. Des frais de modificartion peuvent s’appliquer. Vous êtes maintenant prêt pour votre nouvelle aventure sur PS5. Amusez-vous !”

Apprenez à régler les paramètres sur PS5

“Savez-vous que votre console PS5 regorge de nouvelles fonctionnalités comme le retour haptique, les gâchettes adaptatives, l’audio 3D et plus encore ? Voici comment ajuter certains paramètres pour optimiser votre expérience PS5. Une fois connecté, recherchez l’icône [Paramètres], celle qui ressemble à un engrenage. En cliquant dessus, vous pourrez régler votre paramètres système. Dans les paramètres du son, vous pouvez régler votre micro, la sortie audio et le volume. L’audio 3D est une nouvelle fonctionnalité innovante qui nécessite des écouteurs. Pour l’utiliser, branchez vos écouteurs sur votre manette ou sur la console. Vous pouvez aussi régler votre profil audio 3D. Chacun vit l’expérience audio 3D à sa façon. Cette option vous permet de trouver le profil audio 3D qui convient le mieux à vos capacités auditives. Choisissez l’option qui vous convient le mieux. Concernant la sensibilité du retour haptique et des gâchettes adaptatives, il est possible de régler le niveau de perception selon vos préférences. Encore une chose : votre PS5 dispose de plusieurs paramètres de gestion de l’alimentation. Expérience optimale pour installer automatiquement le dernier logiciel système, allumer la console à distance ainsi que recharger vos manettes même en mode repos ou Faible consommation d’énergie pour consommer un minimum d’énergie en mode repos. Si vous êtes passé à côté lors de la configuration initiale, aucun souci. Vous pourrez régler ces paramètres plus tard. Pour gérer la mise à jour automatique du logiciel système allez dans [Système] puis [Logiciel système]. Pour allumer votre console à distance avec la PlayStation App et la lecture à distance allez dans [Système] puis [Economie d’énergie]. Pensez à activer la lecture à distance pour l’utiliser. Pour gérer le téléchargement et l’installation automatiques des jeux et applications allez dans [Sauvegarder les paramètres de données et de jeux/applications] puis [Mises à jour automatiques]. Voici quelques uns des paramètres réglables pour personnaliser votre expérience PS5. Prenez le temps d’expérimenter pour trouver ce qui vous convient le mieux. Amusez-vous !”

Apprenez à transférer vos données PS4 sur PS5

“Savez-vous que vous pouvez continuer à jouer à vos jeux PS4 sur votre PS5 grâce à la rétrocompatibilité ? Commençons par le transfert de données. Préparez d’abord votre PS4 en vérifiant que vous utilisez la dernière version du logiciel système et connectez vous au même compte à utiliser sur PS5. Ensuite, connectez la PS4 au même réseau que votre PS5. Si vous transférez vos données en Wi-Fi, vous pouvez réduire le temps de transfert en reliant vos consoles par un câble Ethernet. Une fois les deux consoles reliées, suivez les instructions sur votre PS5. Vos données seront transférées en arrière-plan. Vous pouvez donc continuer à jouer sur votre PS5 pendant le transfert de vos applications et jeux PS4. Il y a d’autres façons de transférer des jeux. Si vous avez un jeu PS4 au format physique, insérez-le dans votre PS5. Le jeu s’installera automatiquement. Vous pouvez jouer à vos jeux PS4 installés sur une unité de stockage étendu en connectant celle-ci directement à votre PS5. Nous vous conseillons de stocker vos jeux PS4 sur ce type d’unité pour dédier votre disque dur SSD aux jeux PS5 qui en ont besoin. Si vous avez acheté des jeux PS4 dans le PlayStation Store, connectez-vous à votre PS5 avec le même compte et téléchargez vos jeux sur votre nouvelle console depuis la bibliothèque de jeux ou le PlayStation Store. Pensez à transférer vos données sauvegardées. Pour ce faire, utilisez la fonction de transfert de données. Vous pouvez aussi utiliser le stockage dans le cloud via le PlayStation Plus. Vous devez être abonné pour transférer des données sauvegardées. Téléchargez les données vers le PlayStation Network depuis votre PS4 et transférez-les ensuite sur votre PS5. Si vous avez un lecteur USB, copiez les données de votre PS4 sur celui-ci, puis sur votre PS5. Veillez juste à utiliser le même compte sur les deux consoles. C’est bon, vos jeux ont été transférés sur votre PS5. A vous de jouer !”