Proton permet désormais de sauvegarder les photos et vidéos sur votre iPhone

L'entreprise suisse Proton Drive propose désormais un service de sauvegarde de photos entièrement crypté pour les utilisateurs d'iOS.

Tl;dr Proton propose un nouveau service de sauvegarde de photos pour iOS.

Ce service offre un stockage sécurisé et chiffré de bout en bout.

Il offre une intégration automatique avec l’iPhone et la bibliothèque de photos.

Proton se réinvente en adoptant un modèle à but non lucratif.

Des clichés numériques sauvegardés de manière sécurisée

Vous avez un iPhone rempli à ras bord de photos et vous recherchez un moyen sûr de les sauvegarder ? La solution pourrait venir de Proton, une entreprise suisse qui propose un nouveau service dédié à la sauvegarde des photos pour iOS. Cette fonctionnalité, déjà disponible pour les utilisateurs Android depuis décembre, a officiellement migré sur les appareils Apple.

Un service à la hauteur de vos exigences de sécurité

Une offre de stockage supplémentaire pourrait sembler superflue, mais Proton se distingue par des promesses rassurantes. Les photos sont en effet sauvegardées dans un espace sécurisé grâce à un système de chiffrement de bout en bout, garantissant leur confidentialité totale. La compagnie suisse s’engage à ce que personne d’autre que vous ne puisse accéder à vos clichés.

Une intégration et un accès faciles

Proton offre également une intégration transparente avec votre iPhone et votre bibliothèque de photos. La fonction de sauvegarde peut automatiquement synchroniser votre collection de photos et vidéos pour un accès simultané sur le web et sur votre mobile. Un mode “disponible hors ligne” est proposé afin que vous puissiez avoir accès à certaines photos et vidéos sans connexion internet, tout en conservant le niveau de sécurité de leur chiffrement.

Proton : réinvention et promesse d’avenir

Enfin, il convient de noter que Proton a entamé une transformation majeure en annonçant lundi dernier qu’il deviendrait une organisation à but non lucratif. Selon un article du blog de l’entreprise, cette structure offre une “sécurité supplémentaire qu’une entreprise seule ne peut pas atteindre”. Avec un contexte dominé par Google, Microsoft et Apple, cette nouvelle approche pourrait aider Proton à perdurer en apportant une valeur ajoutée significative à son offre de services.