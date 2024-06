Sur Mac, iPhone et iPad, cette app permet de réaliser des transcriptions gratuitement. Rapide et efficace, pour divers besoins.

Réaliser une transcription n’a rien de sympathique. La bonne nouvelle, c’est que l’intelligence artificielle est vraiment douée pour cela. Aiko est une app pour Mac, iPad et iPhone qui utilise Whisper – la technologie open-source créée par OpenAI – pour transcrire des fichiers audio. Aiko n’envoie pas le fichier sur le cloud pour procéder à la transcription, tout est réalisé sur votre appareil. Et l’ensemble s’opère plutôt rapidement : j’ai pu transcrire une demi-heure d’audio en quelques minutes.

Sur Mac, iPhone et iPad, cette app permet de réaliser des transcriptions gratuitement

Cette app est plus efficace sur des appareils équipés de processeurs Apple Silicon – les Mac avec puce Intel sont techniquement supportés, mais ils sont extrêmement lents -, mon iPhone SE de 2022 était bien plus rapide pour ce faire que mon MacBook Pro Intel de 2018, qui a mis environ trois minutes pour transcrire 10 secondes de dialogue. Si vous avez la bonne machine, cependant, l’application est presque parfaite.

Pour commencer, il faut donner à l’app un fichier ou commencer à enregistrer ce que vous souhaitez transcrire. Vous pouvez ajouter n’importe quel fichier audio ou vidéo, et le processus de transcription démarre immédiatement. La fonctionnalité d’enregistrement existe principalement pour la prise de note rapide, le logiciel vous recommande d’ailleurs d’enregistrer via une autre application, dans la mesure du possible. La version iOS peut, elle, récupérer l’audio de l’app Dictaphone, ce qui est appréciable.

Rapide et efficace, pour divers besoins

L’application vous affichera le texte au fur et à mesure de la transcription, ce qui signifie que vous pourrez commencer à lire avant que l’opération ne soit terminée. L’app détecte aussi automatiquement la langue parlée, mais il est possible de définir une langue différente dans les paramètres si vous préférez. Vous pouvez même faire en sorte que Aiko traduise automatiquement une conversation dans votre langue, si vous le voulez.

L’application n’est pas parfaite, impossible par exemple de savoir qui parle dans le texte, mais elle a le mérite d’être rapide et totalement gratuite. Difficile donc de se plaindre. Un outil qui devrait être très utilisé par certains.