Proton Drive lance une offre destinée aux professionnels

Un tournant professionnel pour Proton Drive

La société suisse de technologie Proton AG enrichit sa gamme de services avec le lancement de l’offre professionnelle de Proton Drive. Ce nouveau produit vient compléter la série de services comme Proton Mail, Proton VPN et Proton Pass qui disposent déjà de versions professionnelles. Il offre une solution de stockage robuste et sur mesure aux équipes qui préfèrent choisir un produit spécifique en fonction de leurs besoins.

Des formats abordables et des fonctionnalités attrayantes

Disponible à un tarif compétitif de 5,99 $ par mois, l’offre Proton Drive Professionnelle incite les entreprises à se lancer. Cette formule affiche un rabais de 40% par rapport au prix original de 9,99 $, tout en offrant 1 To de stockage ainsi qu’un historique de version de fichiers de 365 jours.

La compagnie présente aussi Proton Docs, une alternative à Google Docs intégrée dans Proton Drive. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de « restaurer des versions de fichiers allant jusqu’à un an ».

Proton continue d’élargir son offre

L’année en cours a été marquée par le lancement de deux nouveaux produits par Proton : Proton Scribe et Proton Wallet. Proton Scribe est un assistant d’écriture « privacy-first » à l’instar de Grammarly. Proton Wallet, quant à lui, est un portefeuille numérique pour crypto-monnaies, spécialement conçu pour une « gestion sécurisée du Bitcoin ».

Ce lancement confirme l’objectif de Proton de se positionner comme une alternative sérieuse face à ses concurrents. Des services tels que les gestionnaires de mots de passe, les éditeurs de documents et même un portefeuille Bitcoin font désormais partie de sa gamme de produits. De plus, cela révèle la volonté de l’entreprise d’attirer davantage de clients professionnels, notamment grâce à des points de prix plus accessibles.