Proton Drive introduit la sauvegarde de photos automatique sur iOS, ce qui en fait une solution de plus en plus intéressante pour se passer d'Apple ou Google.

Lorsque les smartphones sont aussi devenus des appareils photo, nombreux sont ceux qui ont commencé à prendre des photos au quotidien. Photos de vos animaux, de votre nourriture ou d’événements spéciaux, ou peut-être des clichés plus importants, comme ceux d’un membre parti trop tôt. Avoir beaucoup de photos nécessite de s’en occuper et pour les protéger, il faut les sauvegarder. Sur ce point, tous les services de stockage ne se valent pas, et si le système iCloud natif d’Apple est tout à fait viable, Proton a mis à jour la version iOS de son service de stockage cloud avec la sauvegarde de photos dans le cloud, vous permettant de protéger vos précieux souvenirs avec un chiffrement complet de bout en bout.

Proton Drive introduit la sauvegarde de photos automatique sur iOS

Cette nouvelle fonctionnalité, jusqu’à présent disponible uniquement sur Android, survient quelques semaines seulement après que certains utilisateurs ont rapporté avoir vu réapparaître d’anciennes photos supprimées dans leurs iPhone, après une mise à jour d’iOS. Si Apple a, depuis lors, corrigé le problème et propose aussi des solutions pour un chiffrement de bout en bout, l’on ne peut que s’interroger sur le contrôle qu’ont les utilisateurs sur leurs propres photos. Des options comme Proton Drive peuvent être de bonnes alternatives à iCloud sans s’inquiéter de sacrifier la confidentialité.

Il y a, bien sûr, d’autres options sur l’App Store. Google Photos, préinstallé sur les smartphones Android, est probablement la plus connue et la plus utilisée. Cependant, Proton Drive offre quelque chose que Google Photos n’a pas, le chiffrement de bout en bout.

Certes, vos photos sont protégées avec Google Photos, mais Google a toujours accès à vos précieux clichés, dans la mesure où ces derniers ne sont pas chiffrés avant d’arriver sur les serveurs de Google. Avec Proton Drive, personne d’autre que vous et celles et ceux avec qui vous les partagez n’a accès à ces fichiers. Ceci parce que Proton Drive chiffre vos photos et les métadonnées sur votre téléphone avant leur transfert vers les serveurs de Proton. Cela permet de s’assurer que seul vous a accès à vos fichiers, en faisant l’une des meilleures options pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leurs photos et leur vie privée des yeux indiscrets.

Ce qui en fait une solution de plus en plus intéressante pour se passer de Google

Proton indique que cette fonctionnalité de sauvegarde automatique de photos comptait parmi les plus demandées par la communauté. Elle est arrivée il y a peu et vous pouvez l’activer dans l’application en ouvrant cette dernière sur votre iPhone, en tapotant sur le menu hamburger (l’icône avec les trois lignes horizontales) dans le coin supérieur gauche. De là, tapotez sur Réglages, puis sur Sauvegarde Photos et l’app sauvegardera vos photos automatiquement chaque fois que vous en prenez une nouvelle.

Cette nouveauté fait de Proton Drive une option plus solide encore pour se passer complètement de Google, un aspect que les utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée jugeront très intéressant.