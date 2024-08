L’extension de navigateur Proton VPN est désormais gratuite pour tous les utilisateurs

C'était autrefois un privilège exclusivement réservé aux abonnés payants.

TL;DR L’extension de navigateur de Proton VPN est désormais gratuite.

La version gratuite a des limites, mais fait bien son travail.

La société a lancé le plan Proton Duo pour deux utilisateurs.

L’accessibilité étendue de Proton VPN

Vous n’avez plus besoin d’être un utilisateur payant pour bénéficier et utiliser l’extension de navigateur de Proton VPN. Auparavant, cette extension n’était accessible qu’aux abonnés des plans payants du service, mais désormais, il vous suffit d’utiliser un navigateur basé sur Firefox ou Chromium pour pouvoir l’installer.

Rappelons que l’année dernière, Proton VPN était notre choix de prédilection parmi les VPN, grâce à sa rapidité et à son absence de collecte de données transitant par son réseau. Ses applications pour Windows, Mac, iOS, Android et Linux ont toujours été gratuites, même si la version non payante a ses limites.

Les avantages de la version payante de Proton VPN

Les plans payants de Proton VPN offrent un débit plus rapide et permettent de choisir parmi plus de 100 pays. Ils autorisent également la connexion simultanée de jusqu’à 10 appareils. En revanche, la version gratuite a parfois du mal à maintenir la connexion lors de nos tests. Malgré cela, elle remplit bien son rôle. De plus, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de l’extension de navigateur du service.

L’extension vous permettra d’utiliser votre connexion internet standard en dehors de votre navigateur. Cela est particulièrement utile lorsque vous utilisez une application qui ne fonctionne pas correctement avec un VPN à l’échelle de l’appareil, mais que vous souhaitez protéger votre connexion ou contourner les blocages de sites web basés sur la région.

Le plan Proton Duo

Proton VPN vient de lancer un nouveau plan appelé Proton Duo. Conçu spécifiquement pour deux utilisateurs, il offre un partage de 1 To d’espace de stockage (avec 15 Go de stockage bonus chaque année), ainsi qu’un accès complet à Proton Mail, Drive, Calendar, Pass et VPN.

À noter, Proton VPN n’envisage pas de sortir une version pour le navigateur Safari pour le moment. Néanmoins, nous ne manquerons pas de vous informer si cette situation venait à changer.

Vous pouvez obtenir les extensions Chrome et Firefox depuis le site officiel de Proton VPN.