Pourquoi Proton Unlimited vaut largement son prix. Si la version gratuite de Proton Mail est déjà très riche en fonctionnalités, l'offre Unlimited va bien plus loin, pour pas très cher. Présentation.

Si vous cherchez une alternative aux services email gratuits comme Gmail, je ne saurais que trop vous recommander Proton Mail. Le service est totalement gratuit et offre une grande dose de confidentialité pour une plateforme email. En plus de cela, le service est lié à d’autres de Proton, comme son VPN, son gestionnaire de mot de passe et même un service de calendrier, là encore, axé sur le respect de votre vie privée. Mais là où Proton sort du lot, c’est avec son abonnement mensuel.

Avec toutes les fonctionnalités déjà incluses dans la version gratuite, débourser 12, 99 € par mois (ou 9,99 € si paiement annuel, ou même 7,99 € en paiement biannuel) pour Proton Unlimited ne semble pas du tout nécessaire. Mais si la protection de votre vie privée en ligne est l’une de vos priorités, les fonctions additionnelles de Proton Unlimited valent totalement leur coût. Et si tous les morceaux du pack ne vous semblent pas utiles, Proton sépare certains de ses services en abonnements individuels.

Que vous offre Proton gratuitement ?

Par défaut, une inscription aux services de Proton vous offre les fonctionnalités les plus importantes, comme le chiffrement de bout-en-bout, les détails des contacts chiffrés et plusieurs calendriers. Vous avez aussi droit à 5 Go de stockage sur Proton Drive avec chiffrement de bout-en-bout (plus privé donc que Google Drive). Les fonctionnalités VPN sont aussi disponibles (mais limitées à un seul appareil), vous donnant accès à des serveurs VPN milieu de gamme (en termes de débit) dans cinq pays différents. Proton a aussi son propre gestionnaire de mots de passe, Proton Pass. Tout cela gratuitement.

Tellement de fonctionnalités pour la vie privée dans les emails

Le plus appréciable dans Proton Unlimited est probablement l’utilisation d’un maximum de trois domaines email personnalisés dans Proton Mail. Vous pouvez ainsi avoir jusqu’à trois adresses totalement personnalisées. Et vous pouvez gérer jusqu’à 15 adresses email différentes dans votre compte Proton, parfait pour séparer les différents aspects de votre vie. Messages illimités, tout comme les dossiers, labels et filtres personnalisés. (Il y a des limitations sur tout cela dans la version gratuite).

Proton Unlimited vous offre aussi des alias illimités pour dissimuler votre adresse. Ainsi, aucun site tiers ne connaître votre adresse personnelle. Apple propose quelque chose de similaire, mais cela ne fonctionne que si vous vous inscrivez sur un appareil Apple. La solution de Proton est accessible depuis Windows, macOS, iOS, Android, etc.

Les calendriers passent de 3 à 25 avec Proton Unlimited et vous pouvez partager le vôtre avec des tiers. Proton Drive passe à 500 Go avec l’offre Unlimited basique, mais le plus intéressant concerne Proton VPN (on y revient plus bas).

Si vous n’avez pas besoin de tout cela, vous pouvez ne souscrire qu’à Proton Mail Plus. Pour 4,99 € par mois, vous aurez 15 Go de stockage, 10 adresses email personnalisées et un domaine perso. Vous aurez aussi les dossiers, labels et filtres illimités, mais pas Proton VPN.

Proton VPN est bien mieux avec l’offre Unlimited

Si Proton VPN est l’un des meilleurs VPN gratuits actuellement, Proton Unlimited offre un accès complet aux serveurs les plus rapides dans plus de 90 pays. Vous avez l’accès au P2P/BitTorrent, la protection NetShield, Tor via VPN, un accélérateur VPN pour des débits plus élevés, un DNS personnalisé si vous le souhaitez et des connexions LAN.

La protection P2P et BitTorrent vous aide à masquer votre IP quand vous partagez des fichiers ou téléchargez, et la fonctionnalité native NetShield bloque les pubs et autres trackers. L’accès à Tor via VPN fournit une navigation plus sécurisée aussi, grâce à Tor et au routage de Proton VPN. Et pour aller encore plus loin, le DNS personnalisé vous permet de vous protéger toujours plus.

Chaque site que vous visitez tente de vous suivre, d’où l’utilisation d’un VPN. Le VPN gratuit de Proton est déjà très bon, mais celui de Proton Unlimited est encore meilleur.

Coffre-fort et 2FA native avec Proton Pass

Sans Proton Unlimited, Proton Pass offre deux coffres-forts pour le stockage des mots de passe, 10 alias email et la possibilité de partager votre Proton Pass avec deux autres utilisateurs. Mais avec Proton Unlimited, vous avez jusqu’à 50 coffres, des alias illimités, l’authentification double facteur native (2FA) et la possibilité de partager avec jusqu’à 10 utilisateurs. Si seul Proton Pass vous intéresse, vous pouvez opter pour Pass Plus, à 4,99 € par mois (ou 1,99 € par mois si abonnement annuel).

Nouvelles mises à jour, avec surveillance du dark web

La dernière mise à jour en date de Pront Unlimited introduit une surveillance du dark web, pour vous alerter lorsque vos informations personnelles se retrouvent dans cette zone du web. Vous pouvez ainsi vérifier régulièrement que vos données n’ont pas fuité.

Une fois encore, vous n’avez pas besoin de payer : la version gratuite de Proton Mail est déjà très riche en fonctionnalités et les options importantes de confidentialité ne sont pas derrière un paywall. Autrement dit, le service protège votre vie privée sans que vous ne dépensiez un centime. Mais si vous en voulez encore davantage et que les outils supplémentaires peuvent vous aider, Proton Unlimited est votre meilleure option !