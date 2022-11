Protéger ses colis avec les alertes dédiées Ring

Ring peut protéger vos colis des vols. Ceci grâce à une fonctionnalité dédiée sur ses sonnettes vidéo compatibles.

Avec les fêtes qui approchent, vous voulez peut-être empêcher vos colis d’être volés alors qu’ils n’attendent plus que vous, devant votre porte. Si vous avez un appareil Ring compatible, il y a une fonctionnalité très intéressante qui peut vous aider : les alertes de colis. L’année dernière, Ring déployait ces alertes sur certaines sonnettes vidéo, en commençant par les Video Doorbell Pro 2 et Video Doorbell (2020). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de savoir quand un paquet arrive et suivre le paquet en question en cas de vol.

Pour utiliser ces notifications de colis, il faut d’abord être abonné(e) Ring Protect, 3,99 ou 10 € par mois, selon que vous vouliez simplement du stockage cloud pour un seul appareil ou pour un système plus complet de sécurité. Google Nest offre la fonctionnalité gratuitement avec sa dernière sonnette vidéo et l’abonnement Arlo est comparable à celui de Ring.

Autre élément à bien prendre en considération : Ring, société appartenant à Amazon, a un passif de partage un peu trop facile des vidéos des clients avec la police. Ceci étant dit, le géant permet depuis quelque temps de chiffrer les vidéos, de les stocker et les traiter localement, notamment. Ring n’aide plus non plus la police à contacter les clients directement pour demander les enregistrements. Ces requêtes se font désormais via des posts publics dans l’app Ring Neighbors.

Si vous voulez toujours activer les alertes de colis sur votre sonnette vidéo Ring compatible, voici comment procéder.

Ouvrez l’app Ring. Tapotez sur le menu dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez Appareils. Sélectionnez votre sonnette compatible (la Video Doorbell (2020) ou Doorbell Pro 2). Sélectionnez Paramètres de mouvement, puis Alertes intelligentes. Sous la section Colis, sélectionnez l’icône vidéo. Configurez votre zone de dépôt de colis et sélectionnez l’icône des alertes. Vous pouvez personnaliser la zone et la sensibilité sur cet écran. Et voilà !

Une fois que tout est bon, vous pouvez tester la fonctionnalité pour vous assurer que vous recevez bien les notifications. Si ce n’est pas le cas, reprenez les étapes une par une pour vous assurer que vous avez tout bien fait.