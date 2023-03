Project M : une expérience d’action-aventure avec des éléments interactifs immersifs

Développé avec l'Unreal Engine 5, Project M de NCSOFT a pour ambition d’intégrer des graphismes réalistes grâce à sa technologie avancée en matière de scan 3D, de motion capture et de VFX.

Comme dans les productions vidéoludiques de Quantic Dream, le gameplay de Project M est pensé pour étendre et modifier l’histoire grâce aux choix des joueurs dans un monde où des particules d’informations sont accessibles en manipulant l’espace-temps.

Pour présenter Project M à la GDC 2023, Taekjin Kim, chief creative officer chez NCSOFT, a été numérisé dans la nouvelle licence du géant sud-coréen :

Cet humain numérique a été développé à partir de la technologie d’IA de NCSOFT combinée à ses capacités technologiques avancées en matière d’art et de graphismes. La voix de l’humain numérique est générée grâce à la technologie de synthèse d’IA text-to-speech (TTS) de l’éditeur. Elle est utilisée pour transposer du texte en discours humain naturel en reflétant la voix, les intonations et les émotions d’une personne. Les expressions faciales de l’humain numérique et sa synchronisation labiale sont générées à l’aide de la technologie voice-to-face de l’éditeur. Il s’agit d’une technologie d’animation faciale basée sur l’IA qui produit automatiquement des animations faciales correspondant au texte soumis ou à la voix. Cette technologie, combinée aux technologies visuelles de l’éditeur, a permis de créer l’apparence réaliste du visage de l’humain numérique.