Premier aperçu de la suite de ce chef-d’œuvre de science-fiction à 715  M$

L’acteur principal a dévoilé un premier aperçu très attendu de la suite du film de science-fiction, dont le succès au box-office avait dépassé les 715 millions de dollars, attisant la curiosité des fans et l’enthousiasme du public.

Tl;dr Dune 3 attendu pour décembre 2026.

attendu pour décembre 2026. Année phare pour la Sci-Fi avec Spielberg et Scott.

avec Spielberg et Scott. Premières images teasées par Timothée Chalamet.

Une décennie florissante pour la science-fiction

Difficile d’ignorer la vitalité du genre ces dernières années : des œuvres audacieuses comme Tenet, Everything Everywhere All At Once ou encore Avatar: The Way of Water témoignent d’une créativité sans cesse renouvelée. Mais s’il fallait désigner un pilier de cette période, la franchise Dune s’impose sans conteste, portée par l’ambition visuelle de Denis Villeneuve et un succès public indéniable.

L’aventure « Dune » continue en 2026

Après l’accueil triomphal réservé à Dune: Part Two — plus de 715 millions de dollars au box-office, éclipsant les recettes déjà solides du premier volet malgré le contexte pandémique —, l’annonce d’un troisième film n’a surpris personne. Prévu pour le 18 décembre 2026, ce nouveau chapitre titré sobrement Dune: Part Three, s’inspirera du roman « Dune: Messiah » de Frank Herbert. La tâche ne s’annonce pas aisée : transposer à l’écran une intrigue aussi complexe et singulière représente un défi inédit, même pour un cinéaste aguerri.

Récemment, une première image a fait surface sur Instagram. On y découvre Timothée Chalamet, alias Paul Atreides, contemplant l’horizon doré d’un désert – vraisemblablement celui du Liwa Oasis aux Émirats arabes unis, où le tournage a migré après Budapest. Cette publication discrète (« DUN3 LOADING ») laisse présager d’autres révélations à venir dans les prochains mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Secrets of Dune (@secretsofdune)

Un calendrier Science-Fiction chargé en 2026

L’attente autour de Dune 3 s’inscrit dans une année particulièrement prometteuse pour les amateurs du genre. Dès le printemps, le très attendu Project Hail Mary, mené par Ryan Gosling, débarquera sur les écrans, suivi peu après par le retour de l’incontournable Ridley Scott, qui livrera avec The Dog Stars sa vision post-apocalyptique du monde.

Il serait réducteur d’oublier la résurgence d’un autre grand nom : après plusieurs années loin des étoiles, Steven Spielberg signera son retour avec un projet ovni mystérieux (sortie prévue le 12 juin), renouant avec la magie qui fit le succès de « Rencontre du troisième type » ou « E.T. ».

Parmi les titres phares annoncés cette même année :

The Mandalorian and Grogu (22 mai)

Supergirl (26 juillet)

Avengers: Doomsday (18 décembre)

Et pourtant… il plane comme une évidence que le rendez-vous sur Arrakis attirera tous les regards – difficile d’imaginer autre chose que l’événement majeur de la saison cinéma.

L’étoile montante demeure Dune ?

Au final, entre retours légendaires et nouveaux défis narratifs, la science-fiction s’apprête à vivre une séquence inédite en 2026. Mais que restera-t-il dans les mémoires ? Nul doute que ce troisième opus de Dune occupera une place centrale dans le panthéon du genre.