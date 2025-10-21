Disney essuie un revers à plus de 100 millions de dollars, mais cette saga pourrait survivre

Le dernier film de science-fiction produit par Disney aurait généré des pertes dépassant les 100 millions de dollars, selon plusieurs sources. Malgré cet échec commercial important, la possibilité d'une suite ou d'un renouveau pour la franchise reste envisagée.

Tl;dr « TRON: Ares » accumule plus de 100 millions de pertes.

Disney amortit l’échec grâce au succès des attractions.

L’avenir de la franchise ciné reste incertain.

Des recettes décevantes pour « TRON: Ares »

Pour The Walt Disney Company, l’année 2024 s’annonce contrastée. Malgré le triomphe mondial de Lilo & Stitch, dont les recettes ont dépassé le milliard de dollars, le studio doit aussi composer avec plusieurs échecs retentissants. Parmi eux, le remake en prises de vues réelles de Snow White, qui n’a généré que 205 millions de dollars à l’international – un score modeste aux États-Unis, où il plafonne à 87 millions. Mais c’est surtout la récente sortie du troisième opus de la saga TRON qui retient l’attention.

Un gouffre financier nommé « TRON: Ares »

Sorti en octobre, TRON: Ares poursuit la tradition mitigée de la franchise. Avec seulement 54 millions engrangés aux États-Unis et un total mondial d’à peine 102 millions, le film peine à s’imposer face à d’autres productions telles que Ballerina ou encore le retour de The Naked Gun. Le contraste est saisissant si l’on considère son budget colossal : près de 220 millions de dollars, sans compter une campagne promotionnelle estimée à plus de 100 millions. Résultat : selon Deadline, les pertes pourraient atteindre environ 132,7 millions. La seconde semaine d’exploitation s’est soldée par une chute spectaculaire – environ 66 % –, rendant peu probable tout redressement significatif.

Quand les attractions sauvent la marque TRON

Pour autant, ce revers ne semble pas inquiéter outre mesure les dirigeants de Disney. En coulisses, un argument inattendu atténue la pilule amère du box-office : les attractions thématiques inspirées par l’univers TRON cartonnent dans les parcs. À Shanghai Disneyland comme à Walt Disney World en Floride, la « TRON Lightcycle Power Run » affiche des temps d’attente records. À Orlando notamment, il faut patienter jusqu’à 70 minutes pour embarquer dans cette attraction-phare – preuve tangible que l’intérêt du public demeure bien réel et représente une source majeure de revenus pour le groupe.

Voici quelques éléments qui expliquent cette stratégie :

L’exploitation des licences au-delà du cinéma optimise leur rentabilité.

L’attrait pour les expériences immersives compense parfois un échec filmique.

Avenir incertain sur grand écran

Reste une question en suspens : l’avenir cinématographique de la franchise. Après trois films oscillant entre désillusion et fiasco financier, difficile d’imaginer un retour prochain sur grand écran pour TRON. Cependant, connaissant l’appétit jamais rassasié du géant américain pour ses franchises porteuses, rien ne dit que l’univers ne sera pas réactivé… surtout si cela nourrit la fréquentation des parcs d’attractions.