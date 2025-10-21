Box-office : la descente aux enfers se poursuit pour Tron: Ares

Le film Tron: Ares, porté par Jared Leto, connaît des débuts décevants au box-office. Malgré les attentes autour de cette nouvelle production, ses résultats financiers continuent de chuter, laissant planer des doutes sur son succès commercial.

Tl;dr Tron: Ares a été un échec cuisant pour Disney, avec seulement 33,2 millions de dollars au lancement et une chute de 66% la semaine suivante.

Le budget colossal de 220 millions, ajouté à 102 millions de marketing, laisse prévoir une perte sèche d’environ 130 millions de dollars.

Malgré un casting prestigieux et quinze ans d’attente, la relance de la franchise n’a pas trouvé son public, obligeant Disney à revoir sa stratégie blockbuster.

Un nouveau revers retentissant pour Disney

Il semble que la stratégie blockbuster de Disney ait atteint ses limites, du moins en ce qui concerne le dernier volet de la franchise Tron. Attendu depuis des années par une poignée de fans, Tron: Ares, réalisé par Joachim Rønning, se voulait le grand retour d’une saga mythique. Pourtant, les signaux étaient déjà au rouge dès sa sortie, et la situation n’a fait qu’empirer.

L’histoire d’un gouffre abyssal

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : après un lancement déjà morose à 33,2 millions de dollars sur le sol américain, le film s’est effondré à seulement 11,1 millions lors de son deuxième week-end, soit une chute spectaculaire de 66%. À l’international, le succès n’a pas été au rendez-vous non plus – à peine 14,1 millions engrangés sur la même période. Au total, en deux semaines d’exploitation, les recettes mondiales plafonnent à 103 millions de dollars. Or, selon les informations de Deadline, le budget aurait en réalité atteint 220 millions (hors marketing), auquel il faudrait ajouter environ 102 millions pour la promotion. En tenant compte des revenus annexes post-exploitation, on estime déjà les pertes à plus de 130 millions de dollars. Pour donner un point de comparaison édifiant : même l’échec critique Morbius, avec son budget modeste (75 millions), avait fait mieux en salle.

Des choix discutables

Qu’est-ce qui a bien pu mal tourner ? Peut-être cette longue attente entre deux épisodes : quinze ans après un Tron: Legacy déjà mitigé (400 millions récoltés pour 170 investis), le public originel semble avoir tourné la page. La tentative de relancer la franchise n’a pas trouvé preneur – pire encore, l’accueil critique a été glacial. L’enthousiasme initial s’est mué en indifférence.

La distribution pourtant prestigieuse n’aura pas sauvé le navire. Avec notamment Jared Leto dans le rôle-titre – acteur dont la présence au box-office suscite désormais plus d’inquiétudes que d’espoirs –, mais aussi des comédiens reconnus comme Greta Lee, Evan Peters ou encore le retour remarqué de Jeff Bridges, Tron:Ares semblait cocher toutes les cases sur le papier. Sauf que l’accumulation des échecs récents du comédien principal et les polémiques qui l’entourent n’auront fait qu’alourdir l’ambiance autour du projet.

L’heure du bilan chez Disney ?

Face à cette déconvenue majeure – et après une année déjà mouvementée ponctuée d’autres contre-performances comme celle du remake Blanche Neige (pertes estimées à 115 millions) –, la direction menée par Bob Iger devra peut-être revoir sa copie en matière de grands projets spectaculaires. Si certains succès notables tels que Lilo & Stitch, véritable raz-de-marée au box-office mondial cette saison, permettent encore d’espérer, l’heure est sans doute venue pour le studio d’interroger ses choix quant à ce qui mérite – ou non – une relance en grande pompe.

En définitive, alors que Tron: Ares poursuit sa course discrète dans les salles obscures, c’est toute une stratégie hollywoodienne qui vacille sous le poids des chiffres et des attentes déçues.