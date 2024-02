Pourquoi tout le monde déteste Meg Griffin dans Family Guy ?

La haine envers Meg dans la sitcom Family Guy est un running gag courant sans raison précise.

Tl;dr Peter et la famille Griffin maltraitent constamment Meg, provoquant des situations sombres et humoristiques.

Meg est une véritable paria au sein de sa propre famille.

Ce traitement abusif a contribué à la popularité de la sitcom et de la phrase emblématique “Shut Up Meg”.

La triste vérité derrière le personnage de Meg dans Family Guy

Dans la série animée populaire Family Guy de Seth MacFarlane et David Zuckerman, un personnage subit constamment les moqueries et la maltraitance des autres : Meg Griffin. Les téléspectateurs se demandent souvent pourquoi cette jeune fille est autant détestée, d’autant plus que ses parents ont tenté de l’abandonner à une caserne de pompiers lorsqu’elle était bébé. Le père de Meg, Peter, l’harcèle verbalement régulièrement, allant même jusqu’à la vendre à la famille Goldman. Les autres membres de la famille Griffin évitent, se moquent et maltraitent également Meg.

Une haine sans raison

L’humour sombre de Family Guy s’exprime à travers le traitement abusif que Meg subit pour l’effet comique. La haine envers Meg ne découle pas d’un incident spécifique, ni n’a une cause précise – tout le monde déteste Meg, tout simplement. Cet humour extrême et immérité est ce qui fait rire les téléspectateurs.

Une victime devenue meurtrière

Le personnage de Meg dans Family Guy est souvent dépeint comme une victime, un paria qui cherche simplement à s’intégrer et à recevoir de l’affection. Cependant, suite à des années de mauvais traitements non mérités, Meg devient une tueuse psychotique qui finit par tuer pour le plaisir.

Le mystère de l’origine de Meg

Il est insinué à plusieurs reprises dans la série que Peter n’est pas le père biologique de Meg. En effet, il est suggéré que Meg pourrait être la fille d’un personnage inconnu nommé Stan Thompson. Cette révélation pourrait expliquer en partie l’animosité de Peter envers sa fille.