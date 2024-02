Pourquoi Shia LaBeouf n’a-t-il pas repris son rôle de Sam Witwicky dans Transformers 4 ?

Bien que les films Transformers avec Shia LaBeouf aient été des succès au box-office, le comédien n'est pas revenu dans le rôle de Sam Witwicky pour Transformers: Age of Extinction.

Tl;dr Shia LaBeouf a quitté la franchise Transformers après trois films.

L’acteur américain a indiqué qu’il ne voyait pas d’évolution pour son personnage, Sam Witwicky.

Il a cherché des rôles plus ancrés dans la réalité après son départ.

La franchise Transformers a continué sans Shia LaBeouf, avec de nouveaux acteurs et personnages.

Les adieux de Shia LaBeouf à la franchise Transformers

Ayant joué dans les trois premiers films de la franchise Transformers, nombreux sont ceux qui se demandent encore pourquoi Shia LeBeouf a quitté cette saga. Sam Witwicky, le héros humain qui se bat aux côtés d’Optimus Prime et des Autobots dans les trois premiers films de Michael Bay, a soudainement disparu de la franchise.

Les raisons du départ de Shia LaBeouf

Malgré le succès commercial des films Transformers, Shia LaBeouf n’a pas souhaité revenir dans la franchise de Paramount Pictures. Il a confirmé son départ lors de la promotion de Transformers: Dark of The Moon, expliquant qu’il ne voyait pas comment son personnage pourrait évoluer. De plus, Shia LeBeouf a exprimé son désir de participer à des histoires plus ancrées dans la réalité, ne reposant pas sur des effets CGI, comme le prouve ses choix de rôles après son départ de Transformers 4.

La vie après Transformers

Après le départ de Shia LeBeouf, la franchise Transformers a continué son succès. Transformers 4, le film le plus lucratif de la série, a vu le personnage de Sam Witwicky remplacé par Cade Yeager, interprété par Mark Wahlberg. Malgré son absence dans Transformers 4, la présence de Shia LaBeouf dans les futurs épisodes n’est pas totalement exclue, bien que la franchise devrait justifier pourquoi son personnage n’est pas mort.

Comparaison entre les personnages

Shia LeBeouf et Mark Wahlberg, tous deux acteurs principaux de la franchise Transformers, ont leurs propres forces et faiblesses. Cependant, la franchise a été critiquée pour son manque de personnages féminins intelligents et dynamiques, ainsi que pour le traitement des personnages féminins par Sam Witwicky et Cade Yeager.