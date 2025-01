Pourquoi Old Man Logan ne doit pas être adapté dans le MCU ?

Bien que l'arrivée de Wolverine dans le MCU excite les fans, l’histoire d’Old Man Logan serait une erreur à adapter sur grand écran.

Tl;dr Old Man Logan est une histoire sombre et complexe qui ne correspond pas au style léger et humoristique du MCU.

Les récits multiversels de Marvel Studios ont montré des limites, ce qui rendrait une adaptation de Old Man Logan risquée.

Le MCU ferait mieux de se concentrer sur d’autres histoires de Wolverine, comme Weapon X, qui se prêteraient mieux à l’univers cinématographique.

Le retour inévitable de Wolverine dans le MCU

Après le succès colossal de Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman pourrait bien réapparaître dans les prochains films Avengers, marquant le retour de ce personnage emblématique. Wolverine, aussi populaire que Spider-Man, est destiné à avoir sa propre histoire dans le MCU. Cependant, il est crucial de choisir la bonne intrigue. Alors que les comics offrent une mine d’or d’histoires, certaines, comme Old Man Logan, méritent de rester sur papier. Une telle adaptation risquerait de ne pas rendre justice à ce classique intemporel.

Les faiblesses du MCU avec les récits multiversels

Bien que le MCU mise sur le multivers, ses résultats sont inégaux. Loki et Deadpool & Wolverine sont salués, mais des projets comme Doctor Strange 2 ou Quantumania ont déçu. Old Man Logan repose sur un monde dystopique richement construit, une profondeur qui semble échapper aux récits multiversels de Marvel Studios. Ces derniers privilégient souvent l’humour au détriment de la tension dramatique. Une adaptation risquerait d’affaiblir cette histoire sombre et complexe, essentielle à l’œuvre originale.

Une histoire trop unique pour le MCU

Old Man Logan est une histoire marquante grâce à sa violence, son ambiance crépusculaire et son monde impitoyable. Marvel Studios, avec son penchant pour les plaisanteries et le divertissement familial, ne parviendrait pas à capturer son essence. Des éléments emblématiques comme le tyrannosaure possédé par Venom ou les combats contre la Hulk Gang perdraient de leur impact. Une adaptation risquerait de dénaturer cette œuvre, transformant une narration viscérale en un simple spectacle multiversel, loin de l’esprit original.

Des alternatives plus adaptées à Wolverine

Le MCU ferait mieux de s’inspirer d’autres récits pour introduire Wolverine. Weapon X, qui explore l’origine de son squelette d’adamantium, ou ses confrontations légendaires avec Sabretooth seraient des choix idéaux. Ces histoires permettraient de mieux poser les bases du personnage dans cet univers sans diluer sa profondeur. Old Man Logan brille dans le médium du comic grâce à la combinaison unique de textes et d’images. Transposer cette magie au cinéma serait un pari risqué et probablement vain.