Pourquoi les personnages de dessins animés portent-ils toujours les mêmes vêtements ?

Le secret derrière la garde-robe des personnages d’animation

Avez-vous déjà remarqué que Bart Simpson porte toujours le même ensemble orange et bleu ? Que l’oncle Picsou ne change jamais de haut-de-forme et de redingote ? Cette constante dans l’univers de l’animation a une raison bien précise. Et non, ce n’est pas parce que ces personnages sont insensibles à la mode !

Un choix pratique et économique

Le choix de garder une tenue identique pour chaque personnage dans les séries d’animation remonte aux débuts du genre. Les pionniers de l’animation, comme Felix le Chat ou Mickey Mouse, portaient toujours des gants blancs. Cela constituait un modèle simple pour les artistes. De la même manière, l’usage d’une seule tenue pour chaque personnage simplifiait le processus d’animation. Au lieu de créer des tenues différentes pour chaque scène, les animateurs pouvaient se concentrer sur les mouvements et expressions des personnages.

Avec le temps, cette pratique s’est révélée bénéfique pour d’autres raisons. En effet, lorsque ces personnages populaires ont commencé à être commercialisés sous forme de produits dérivés, avoir une tenue unique et reconnaissable a facilité leur mise en marché.

L’exception à la règle

Cependant, certaines séries animées modernes ont choisi de donner à leurs personnages une garde-robe plus variée. Par exemple, dans la série Disney « Kim Possible », l’espionne globe-trotter change régulièrement de tenue. De même, dans l’anime « My Hero Academia », le personnage principal, Izuku Midoriya, porte de nombreuses tenues différentes. Cela dit, même dans ces séries, les personnages finissent souvent par adopter une « tenue signature » reconnaissable.

Une tenue iconique

Une tenue unique et constante a permis à de nombreux personnages de dessins animés de devenir des icônes de la pop culture. Que ce soit le short rouge de Bart Simpson, la robe verte de Lisa ou encore le costume bleu et rouge de Superman, ces tenues sont devenues indissociables de leur personnage. Elles facilitent également la création de produits dérivés, que ce soit des figurines, des t-shirts ou des accessoires à l’effigie de ces personnages.

Ainsi, même si ce choix peut sembler être un raccourci créatif, il a permis à ces personnages d’atteindre un statut d’icône. Après tout, qui pourrait imaginer Bart Simpson dans une autre tenue que son célèbre ensemble orange et bleu ?