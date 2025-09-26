Gen V : Lumière sur les pouvoirs énigmatiques de Cipher

La série Gen V met en lumière le personnage de Cipher, dont les capacités intrigantes suscitent la curiosité des fans. Découvrez comment ses pouvoirs se manifestent et influencent l’intrigue, apportant une nouvelle dimension à l’univers de la saga.

Tl;dr Cipher révèle des pouvoirs de télépathie inédits.

Le secret autour de son identité s’épaissit.

La théorie Godolkin pourrait tout bouleverser dans « Gen V ».

Un doyen au cœur des intrigues : l’énigme Cipher

Dès le début de la saison 2 de Gen V, l’arrivée du nouveau doyen de Godolkin University, connu sous le nom de Cipher, sème le trouble. Incarné par Hamish Linklater, ce personnage, dont le nom évoque à la fois un « code secret » et une « page blanche », ne livre que peu d’indices sur ses véritables intentions. Les étudiants – Marie (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway) et Jordan (London Thor/Derek Luh) – mènent leur enquête, d’autant que Cipher semble directement impliqué dans le mystérieux projet « Odessa », qui aurait marqué la naissance de Marie.

Pouvoirs révélés et soupçons persistants

Si jusqu’ici Cipher paraissait dénué du fameux Compound V, l’épisode « Bags » change la donne. Alors que Marie réalise qu’aucune trace de ce sérum n’est présente dans son organisme, une confrontation éclate : Cate (Maddie Phillips) tente d’exposer publiquement la supercherie supposée du doyen. Contre toute attente, Cipher retourne la situation et dévoile un pouvoir redoutable : il manipule mentalement Jordan pour attaquer Marie, confirmant ainsi sa télépathie supérieure. Contrairement à Cate, qui doit toucher ses victimes, Cipher agit à distance. Mais cette révélation ne fait qu’ajouter à la confusion.

L’ombre persistante de Godolkin

Les investigations des élèves prennent un tournant plus sombre lorsqu’ils percent le secret du coffre-fort de Cipher : ils découvrent un homme atrocement brûlé dans une chambre hyperbare. Lors d’un échange glaçant avec Cate, Cipher affirme qu’il s’agit de son père. Tout pointe vers une seule piste crédible : celle de Thomas Godolkin, fondateur emblématique de l’université, aperçu lors d’un flashback tragique où les expériences sur le Compound V ont viré au chaos et provoqué son incendie supposé fatal.

Pistes théoriques et mise en perspective narrative

Une théorie séduisante émerge alors chez certains spectateurs : et si Cipher n’était en réalité qu’un pantin ? Le véritable télépathe serait alors Godolkin lui-même, désormais immobilisé par ses blessures, mais capable d’agir à travers le corps du doyen. Ce scénario expliquerait pourquoi aucune trace de Compound V n’a été détectée chez Cipher, l’origine réelle du pouvoir étant ailleurs. Il donnerait aussi un sens nouveau à l’insistance de Cipher pour aider Marie à maîtriser son hémokinésie : peut-être la clé d’une guérison tant espérée pour Godolkin ?

Pour ceux qui aiment décortiquer chaque indice disséminé dans les épisodes, quelques éléments à retenir :

Cipher manipule à distance, contrairement aux autres télépathes connus.

manipule à distance, contrairement aux autres télépathes connus. L’homme brûlé cache sans doute un passé lié aux origines du campus.

Le nom même « Cipher » laisse planer le doute sur une identité masquée.

La série « Gen V », diffusée chaque mercredi sur Prime Video, entretient savamment ce jeu des apparences et des fausses pistes… Au spectateur désormais de décrypter les prochains rebondissements.