Pourquoi la série The Expanse s’est-elle arrêtée ?

La saison 7 n’a probablement pas été produite en raison des coûts de production élevés.

Des problèmes narratifs auraient compliqué l’adaptation des derniers livres.

La série pourrait être prolongée pour conclure les arcs narratifs restants.

Clap de fin pour The Expanse

Après une course effrénée de six saisons, la série The Expanse, diffusée sur Amazon Prime Video, a tiré sa révérence. Pourtant, l’histoire aurait encore pu se poursuivre, trois autres livres attendant leur adaptation à l’écran.

Des raisons obscures

Malgré l’absence d’une raison officielle, plusieurs facteurs indiquent que les coûts de production élevés et un nombre de téléspectateurs insuffisant ont probablement joué un rôle dans l’annulation de la série. De plus, la perspective d’un saut dans le temps de 30 ans dans l’intrigue se révélait être un défi narratif pour les scénaristes.

Des arcs narratifs restent en suspens

La fin de la série a été saluée, mais de nombreux arcs narratifs restent inexplorés. Des personnages tels que l’Amiral Winston Duarte et les entités de l’Anneau auraient pu être davantage développés. De plus, la série a pris de nombreuses libertés par rapport aux livres, introduisant des personnages plus tôt et modifiant leur caractérisation pour mieux s’adapter à l’intrigue.