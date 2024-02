Pourquoi la saison 7 de Nashville n’a-t-elle jamais vu le jour ?

Les raisons pour lesquelles la septième saison de la série télévisée Nashville n'a jamais vu le jour sur CMT sont complexes.

Tl;dr Nashville a été annulée deux fois.

La série a connu du succès sur ABC puis sur CMT.

Les coûts de production et le changement de stratégie de CMT ont mené à son annulation.

L’arrivée de Nashville sur CMT a attiré de nombreux téléspectateurs.

Nashville : un succès mémorable mais éphémère

La série télévisée Nashville a su capter l’attention du public avec sa représentation minutieuse des vies entrelacées dans la capitale de la musique country. Avec six saisons mémorables, elle a suscité des interrogations quant à l’absence d’une septième.

De ses débuts sur ABC jusqu’à son rideau final sur CMT, la série créée par Callie Khouri a offert une plongée profonde dans les ambitions, les chagrins et les triomphes de ses personnages hauts en couleur. Elle a touché non seulement les fans de musique country, mais aussi les téléspectateurs attirés par les personnages complexes et les récits poignants de Nashville.

De ABC à CMT : un changement de réseau marquant

La capacité de la série à survivre à un changement de réseau et à continuer à prospérer a souligné son large attrait et la forte connexion qu’elle a forgée avec son public. Cependant, malgré son succès et la dévotion inébranlable de ses fans, le rideau est tombé sur Nashville après sa sixième saison, laissant beaucoup se demander pourquoi la saison 7 n’a jamais vu le jour.

Le parcours de la série, de ABC à CMT, a été marqué par des exploits significatifs, notamment des chiffres d’audience élevés et des éloges de la critique. Pourtant, les dynamiques changeantes de la programmation télévisuelle et les stratégies des réseaux ont joué un rôle déterminant dans sa conclusion.

Les raisons de l’annulation de Nashville

Bien que CMT n’ait jamais fourni d’explication officielle à l’annulation de Nashville avant la saison 7, plusieurs facteurs suggèrent un changement stratégique qui favorise les contenus télévisés non scénarisés plutôt que les séries à gros budget. L’orientation de Viacom vers des programmes non scénarisés sur l’ensemble de ses réseaux, ainsi que les coûts de production élevés de la série, ont probablement contribué à son arrêt.

Le départ de Jayson Dinsmore, responsable du développement chez CMT et fervent défenseur de Nashville, a également compliqué l’avenir de la série sur le réseau. Son départ du réseau a coïncidé avec l’augmentation des investissements de CMT dans la programmation non scénarisée, comme la série documentaire Music City.