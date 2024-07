Pourquoi « Kingsman 3 » tarde tant ? Explications de Matthew Vaughn

Le réalisateur Matthew Vaughn explique les raisons du retard de "Kingsman 3".

Le mystère derrière le retard de Kingsman 3

Le troisième volet des aventures de l’agence de renseignements britannique fictive, Kingsman 3, se fait attendre. Matthew Vaughn, le réalisateur de la trilogie, s’est exprimé sur les raisons de ce retard. Selon lui, les emplois du temps chargés des acteurs, notamment celui de Taron Egerton, sont à l’origine de cette attente.

Une production retardée par des agendas surchargés

L’acteur principal, Taron Egerton, connu pour son rôle d’Eggsy, a un agenda très chargé. Il est actuellement engagé dans d’autres projets, notamment une série télévisée intitulée Firebug et plusieurs films. C’est pour cette raison que le tournage de Kingsman 3 n’a pas encore commencé, contrairement à ce qui avait été suggéré par Vaughn.

Par ailleurs, le réalisateur n’est pas non plus inactif. Il a travaillé sur les scénarios d’autres projets Kingsman et a produit le film préquel à la série. Il a aussi produit Rocketman et Tetris, deux films dans lesquels Egerton a joué. Vaughn a également réalisé Argyle, qui s’inscrit dans l’univers Kingsman.

Un dernier volet très attendu

Il est prévu que Kingsman 3 serve de conclusion à l’histoire d’Eggsy et Harry. Pour l’instant, peu d’informations ont été révélées sur l’intrigue du film, mais Vaughn a laissé entendre qu’il suivrait Eggsy dans sa lutte pour retrouver un sens à sa vie, tout en faisant équipe avec Harry pour une dernière aventure.

En plus de Kingsman 3, Vaughn a partagé ses plans pour une suite à The King’s Man. Cependant, l’état d’avancement de ce projet reste incertain.