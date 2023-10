The Traitor King sera la suite de The King’s Man

Le réalisateur britannique Matthew Vaughn va raconter l'ascension du dictateur Adolf Hitler dans The King's Man : The Traitor King.

Déjà teasé dans la scène post-générique de The King’s Man, Adolf Hitler, incarné par David Kross, sera le méchant principal de The Traitor King. Cette suite de la préquelle de Kingsman retracera la montée en puissance du dictateur allemand, tout en expliquant comment il est arrivé au pouvoir et a été soutenu par l’aristocratie anglaise.

Matthew Vaughn a déclaré à la Comic-Con de New York:

Je me suis dit “c’est intéressant” et j’ai compris que le monde s’inquiétait tellement du communisme que le fascisme est apparu. Et je regarde le monde en ce moment, tout le monde est distrait et se préoccupe de ceci et de cela, et si vous vous préoccupez trop de ceci, de mauvaises choses peuvent arriver ici. C’est donc une histoire qui, selon moi, doit être rappelée.

Et Kingsman 3 ?

Si les comédiens Taron Egerton et Colin Firth sont les stars de Kingsman, un troisième opus de l’adaptation des comic books de Mark Millar est toujours dans les plans de Matthew Vaughn mais celui-ci préfère encore étoffer l’univers de The King’s Man dans la mesure où The Traitor King devrait se dérouler bien avant les aventures de Gary “Eggsy” Unwin, un super espion au sein de l’agence de renseignements britannique Kingsman durant l’ère moderne.