Pourquoi Grace Shelby a-t-elle été éliminée dans la saison 3 de Peaky Blinders ?

Dans la série télévisée Peaky Blinders, Grace Shelby jouait un rôle primordial dans la vie de Tommy Shelby. Cependant, ce personnage adoré des fans a dû être éliminé.

Le parcours tragique de Grace Shelby

Dans la série dramatique historique Peaky Blinders, le personnage de Grace Shelby, interprété par Annabelle Wallis, a laissé une marque indélébile. Introduite dès le premier épisode, Grace travaille initialement dans un pub, The Garrison, avant de révéler sa véritable identité d’agent secret pour la police de Birmingham. Sa mission consiste à se rapprocher de Tommy Shelby, le leader des Peaky Blinders.

Un amour tragique

Malgré la découverte de ses véritables motivations par Tommy Shelby, les deux personnages tombent amoureux. Ils finissent par avoir un enfant ensemble et se marient, même si Grace Shelby est déjà mariée à un autre homme lorsqu’elle réapparaît dans la vie de Tommy Shelby dans la saison 2 de Peaky Blinders. Cependant, leur bonheur est de courte durée. Grace Shelby est tuée par un assassin engagé par Vicente Changretta, un événement qui choque les fans de la série.

La mort de Grace Shelby : un tournant pour Tommy Shelby

Selon le créateur de la série, Steven Knight, la mort de Grace Shelby était nécessaire pour que l’histoire puisse continuer. Si Grace Shelby était restée en vie, Tommy Shelby aurait été satisfait de sa vie et aurait probablement quitté les Peaky Blinders. Sa mort donne à Tommy Shelby une raison d’être en colère et de chercher à se venger. Cela donne également à son personnage plus de profondeur émotionnelle, permettant aux téléspectateurs de sympathiser avec sa douleur et sa culpabilité.

Les apparitions post-mortem de Grace Shelby

Même après sa mort, Grace Shelby continue d’apparaître sous forme de hallucination fantomatique alors que la série progresse. Cependant, elle est notablement absente de la dernière saison de la série télévisée Peaky Blinders. Certaines théories suggèrent que Grace pourrait revenir dans le film à venir, bien qu’Annabelle Wallis n’ait pas repris son rôle dans la dernière saison de la série.