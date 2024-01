Pourquoi Disney a voulu censurer une scène controversée d’un film de James Cameron 34 ans plus tard ?

Il y a presque 34 ans, un film de James Cameron faisait sa première apparition sur grand écran. Toutefois, Disney a souhaité censurer sa scène la plus controversée. Quelle était donc cette fameuse scène qui a suscité tant de controverses ?

La censure au cœur du cinéma

Il y a 34 ans, un film de James Cameron faisait ses débuts sur grand écran. Malgré le temps écoulé, Disney a récemment envisagé de censurer une scène controversée de ce film. James Cameron, connu pour ses films à grand spectacle et ses records au box-office, n’est pas étranger à la controverse. Ses méthodes en tant que réalisateur ont souvent été critiquées et le récent débat autour de la censure d’une de ses scènes en est une parfaite illustration.

L’intersection entre réévaluation corporative et liberté artistique

La volonté de Disney de censurer cette scène, même après trois décennies, souligne une intersection intéressante entre la réévaluation corporative des films et la liberté artistique avec laquelle ils ont été réalisés à l’origine. Cette situation met également en évidence l’évolution des perceptions et des sensibilités du public, qui peuvent rendre certains moments de film de plus en plus discutables, forçant parfois les studios à imposer la censure.

La scène controversée de “The Abyss”

Dans le film The Abyss de James Cameron, une scène montre un personnage démontrant la respiration liquide en utilisant un rat blanc comme cobaye. Malgré l’angoisse manifeste de l’animal, cinq rats ont été utilisés pour le tournage de cette scène. Suite à la controverse suscitée par cette scène à sa sortie, l’organisation non gouvernementale American Humane a critiqué le traitement cruel infligé à l’animal. En 2023, la controverse a été ravivée lorsque les censeurs britanniques ont demandé la suppression de la scène pour la sortie 4K du film.

La censure et les complications de production

Bien que Disney ait initialement accepté de supprimer la scène pour la sortie 4K du film au Royaume-Uni, la demande a été refusée par la société de production de James Cameron, Lightstorm Entertainment. En conséquence, Disney a dû annuler la sortie 4K du film au Royaume-Uni. Ce conflit donne un aperçu des difficultés qui peuvent survenir dans le processus de production et de distribution d’un film, même lorsque tout semble prêt pour sa sortie.