Pourquoi Deadwood a-t-elle été annulée après seulement trois saisons ?

La série western de HBO, Deadwood, a connu une fin inhabituelle et prématurée en raison de complications en coulisses, mais elle a finalement trouvé sa conclusion 13 ans plus tard.

Une fin abrupte pour Deadwood

L’une des séries les plus acclamées de l’âge d’or des années 2000 de HBO, Deadwood, a connu une fin abrupte en raison de complications en coulisses. Originellement, deux films télévisés devaient conclure l’histoire, mais il a fallu plus de dix ans pour que Deadwood trouve enfin sa conclusion.

Un succès initial, puis une chute

Créée par le scénariste chevronné David Milch, Deadwood a utilisé des figures historiques et des personnages originaux pour explorer l’une des dernières villes sans loi du front pionnier américain. La première saison a rencontré un franc succès, mais l’audience de Deadwood a baissé une fois que la série ne bénéficiait plus de la visibilité offerte par la diffusion en parallèle de la saison 5 des Sopranos, autre succès de HBO.

Des négociations compliquées

Selon le livre The Deadwood Bible, HBO a proposé à David Milch de réaliser une saison 4 plus courte, avec seulement six à huit épisodes au lieu des douze habituels. Milch a refusé, disant qu’il préférait ne pas faire de quatrième saison du tout. Les détails exacts de ces négociations demeurent flous, mais le résultat final est indéniable : malgré la volonté de HBO et de l’équipe de Milch de terminer l’histoire, la saison 4 de Deadwood n’a jamais vu le jour.

Un film pour conclure

La conclusion tant attendue est finalement arrivée en 2019 avec Deadwood: The Movie. Ce film n’était pas une continuation directe de la saison 3, mais plutôt un épilogue se déroulant en 1889. Le film a permis aux fans et aux créateurs de dire adieu à Deadwood, même si la conclusion aurait pu être bien différente si la saison 4 avait été réalisée.