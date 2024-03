Pourquoi Christopher Nolan a-t-il choisi “l’inconnu” Tom Hardy pour Inception ?

Avant 2010 et son rôle dans le film Inception, l'acteur britannique Tom Hardy était un acteur peu connu, malgré son talent. C'est le réalisateur Christopher Nolan qui l'a choisi pour incarner le faussaire Eames.

Tom Hardy, une étoile montante grâce à Christopher Nolan

Acteur majeur du cinéma actuel, Tom Hardy a vu sa carrière prendre un tournant décisif en 2010 avec Inception. Cette collaboration avec le réalisateur Christopher Nolan, auréolé du succès de The Dark Knight en 2008, a marqué un tournant dans la carrière de l’acteur.

L’équipe d’Inception : une bande d’habitués

Le casting d’Inception regroupe un certain nombre d’acteurs familiers de Nolan, dont Cillian Murphy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard et Michael Caine. Pour Tom Hardy, c’était une première expérience avec le réalisateur, même s’il avait déjà une carrière bien remplie dans les années 2000, avec notamment des rôles dans Star Trek: Nemesis et Bronson.

Tom Hardy, un choix judicieux pour Christopher Nolan

Dans Inception, Tom Hardy incarne Eames, un voleur d’identité au charme irrésistible qui apporte une touche d’humour bienvenue à cette histoire de science-fiction intense et tortueuse. C’est précisément pour cette raison que Christopher Nolan l’a choisi. Le réalisateur a en effet confié au Guardian que Tom Hardy avait la capacité d'”habiter un rôle“.

Tom Hardy, un acteur caméléon

Cette capacité à s’immerger totalement dans un rôle a été confirmée par la suite, avec des films comme Mad Max: Fury Road et The Revenant, qui ont propulsé Hardy au rang de star internationale. Pour le rôle d’Eames, Tom Hardy a même déclaré s’être inspiré de Christopher Nolan lui-même.