Pourquoi Asuka porte-t-elle un cache-œil dans les films remake d’Evangelion ?

Focus Asuka Soryu Langley, le "Deuxième Enfant" destiné à piloter l'un des EVA dans la franchise Evangelion, et la perte de son oeil.

Tl;dr Asuka perd son œil dans Rebuild of Evangelion.

Elle est contaminée par le Neuvième Ange dans l’Unité 03.

L’épisode de l’œil bandé est lié à une révélation sur le Neuvième Ange.

Le bandeau fait référence à une scène iconique de End of Evangelion.

Le mystère de l’œil perdu d’Asuka dans Rebuild of Evangelion

Le deuxième volet de la saga Rebuild of Evangelion s’est conclu sur une image mystérieuse d’Asuka arborant un bandeau sur l’œil, laissant les fans dans l’expectative pendant cinq ans. La question de savoir comment Asuka a perdu son œil est restée sans réponse.

Asuka, pilote de l’Unité 03

Dans ce nouvel opus de la série, Toji Suzuhara, l’ami d’école de Shinji, n’est plus envisagé comme pilote potentiel d’EVA. C’est Asuka qui prend sa place dans le siège du pilote de l’Unité 03. Celle-ci est contaminée par une substance bleue, qui s’avère être le Neuvième Ange. L’Ange contamine à son tour Asuka, déclenchant une alerte d’urgence et l’activation de l’EVA qui se met à déchaîner sa fureur. L’Unité 01 en vient finalement à détruire l’Unité 03, mais Asuka survit miraculeusement à cette attaque.

Asuka et le mystérieux bandeau

Lorsqu’Asuka réapparaît dans Evangelion 3.0, elle porte un bandeau sur son œil gauche, sans que cela soit expliqué. On pourrait penser qu’il s’agit d’une blessure liée à l’incident de l’Unité 03, ce qui est en partie vrai. Plus tard dans le film, Asuka retire son bandeau et révèle qu’un “pilier de scellement” a été implanté à la place de son œil, et que le Neuvième Ange n’a jamais été véritablement éliminé de son corps.

Une référence à End of Evangelion

D’un point de vue méta, le bandeau d’Asuka est aussi une référence à une scène iconique de End of Evangelion où Asuka et l’Unité 02 sont vaincues par les Evas de production de masse équipées de répliques de la Lance de Longinus. Le bandeau dans Rebuild of Evangelion fait écho à cette scène et contribue à l’effet de surprise lors de la révélation sur le Neuvième Ange.