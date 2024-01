Pourquoi 23 Jump Street n’a jamais vu le jour ?

Sony avait envisagé de faire du prochain opus de 21 Jump Street un crossover avec la franchise Men in Black, mais cette idée ambitieuse s'est avérée être trop complexe.

Tl;dr Le projet 23 Jump Street a été abandonné malgré le succès des deux premiers films.

Le crossover ambitieux de 23 Jump Street avec Men in Black n’a pas abouti.

Les deux premiers films 21 Jump Street sont disponibles sur la plateforme de streaming Hulu.

Le projet ambitieux de Sony : un crossover entre 21 Jump Street et Men in Black

Le géant du cinéma Sony Pictures Entertainment avait par prévu une surprise pour les fans de ses franchises 21 Jump Street et Men in Black. Malgré le succès phénoménal des deux premiers opus de la comédie 21 Jump Street, le troisième film, intitulé 23 Jump Street, semble avoir été annulé.

Le succès surprise de 21 Jump Street

Cette franchise, qui a débuté comme une réinvention humoristique d’une série télévisée des années 80 sur des policiers infiltrés dans un lycée, a surpris tout le monde avec son succès. Les deux films ont joué sur l’absurdité de leurs histoires, en adoptant un humour méta et ont été de grands succès au box-office, 22 Jump Street ayant rapporté plus de 330 millions de dollars. Il est donc surprenant que 23 Jump Street n’ait jamais vu le jour.

Les plans pour 23 Jump Street

Les possibilités de suites étaient nombreuses, avec les personnages de Jenko (Channing Tatum) et Schmidt (Jonah Hill) se retrouvant dans divers environnements éducatifs. Le deuxième film a même fait allusion à des suites telles que 23 Jump Street: École de médecine et 27 Jump Street: École de cuisine. Cependant, Sony a commencé à développer un crossover avec la franchise Men in Black, intitulé “MiB 23“, qui n’a malheureusement jamais abouti.

Le déclin du projet 23 Jump Street

Lors du célèbre piratage de Sony Group Corporation en novembre 2014, l’idée du prochain opus de la franchise 21 Jump Street a été révélée, indiquant que la multinationale japonaise voulait le mélanger avec le prochain film de la franchise Men in Black. Malheureusement, 23 Jump Street, alias “MiB 23“, a eu du mal à dépasser le stade du développement, et le réalisateur attaché, James Bobin, a fini par se consacrer à d’autres projets.