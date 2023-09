Pour son 15ᵉ anniversaire, Google Chrome s’offre un nouveau design et des fonctionnalités de sécurité

Pour son 15ᵉ anniversaire, Google Chrome s'offre un nouveau design. La firme de Mountain View améliore aussi la sécurité de la navigation.

Google Chrome est entré dans l’adolescence et célèbre aujourd’hui son 15ᵉ anniversaire avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités de sécurité. Dites au-revoir au fond d’écran blanc traditionnel parce que Google déploie un outil de personnalisation du fond via le langage de design Material You, avec de nouveaux coloris et un accès plus facile aux modes clair et sombre.

Pour modifier le design de votre navigateur, cliquez sur un nouveau bouton en bas de la page d’accueil intitulé “Personnaliser Chrome”. Ensuite, une fenêtre apparaît, vous donnant la possibilité de changer le thème, avec des couleurs allant du jaune au violet, pour une palette complète. Chrome va alors basculer automatiquement dans le coloris de votre souhait, pour que vous puissiez visualiser simplement le rendu final avant de valider. Ici, vous pouvez aussi choisir de passer votre navigateur en mode clair, sombre ou adapté au paramétrage de votre ordinateur. Les paramètres peuvent différer selon le compte Google sur lequel vous êtes connecté(e) (et le tout peut même rester dans le blanc standard si vous préférez).

Google a aussi ajouté davantage d’options dans le menu défilant de Chrome pour faciliter l’accès à des outils comme le gestionnaire de mots de passe et les extensions. Vous pouvez aussi avoir une preview publique du nouveau web store de Chrome. Celui-ci a désormais un onglet d’extensions IA et une section “Recommandations” si vous n’êtes pas très inspiré(e).

La firme de Mountain View améliore aussi la sécurité de la navigation

Ces mises à jour anniversaire sont principalement centrées sur le design, mais Google tente aussi d’améliorer sa technologie de Navigation Sécurisée. Plutôt que de mettre à jour sa liste interne de sites identifiés comme menaces de malwares et/ou phishing chaque demi-heure ou chaque heure, Chrome va maintenant vérifier les sites en temps réel. Google affirme que 60 % des sites malintentionnés existent moins de 10 minutes et ce changement devrait permettre d’améliorer la protection de 25 %.