Pour James Gunn, les films et séries du DCU doivent se démarquer seuls

La stratégie de DC Studios : indépendance et connexion

Alors que les fans attendent avec impatience que l’Univers Cinématographique DC (DCU) atteigne le niveau de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), les co-présidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, préfèrent avancer film par film. Lors d’une récente conférence de presse, ils ont déclaré que leur priorité était que chaque film réussisse en tant qu’histoire indépendante, que les spectateurs aient vu d’autres adaptations de DC Comics ou non.

Une approche novatrice

« Chaque histoire, chaque projet que nous réalisons doit pouvoir se tenir seul« , a déclaré Gunn. Par exemple, un spectateur doit pouvoir voir Superman sans avoir vu Creature Commandos. De même, il doit pouvoir regarder Lanterns sans avoir nécessairement vu Superman. Cependant, Gunn assure qu’il existe une grande connectivité entre ces films, mais sans qu’ils soient complètement dépendants les uns des autres.

Qualité avant quantité

Lors de cette même conférence, Gunn a souligné l’importance des scénaristes pour la DCU, indiquant ainsi sa philosophie en ce qui concerne cette franchise. Il ne cherche pas à tout jeter à l’écran le plus rapidement possible. Il souhaite que tout soit organique et essentiel à l’histoire. « Nous sommes une organisation guidée par les scénaristes, une entreprise guidée par les scénarios« , a-t-il déclaré.

L’avenir de la DCU

La DCU a commencé en décembre avec Creature Commandos, qui est désormais diffusé sur Max. Elle fera ses débuts sur grand écran pour la première fois le 11 juillet avec la première de Superman dans les salles de cinéma.