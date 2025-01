Creature Commandos saison 2 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la deuxième saison de la série animée Creature Commandos.

Tl;dr La saison 2 de Creature Commandos a été annoncée par James Gunn.

L’équipe se compose de monstres super-héros menés par Rick Flag Sr.

La sortie de la saison 2 de Creature Commandos pourrait avoir lieu en 2027.

Un succès retentissant pour les Creature Commandos

James Gunn, le célèbre réalisateur, a mis fin à la première saison de la série animée Creature Commandos mais a rassuré les fans en annonçant une deuxième saison avant Noël. Cette nouvelle n’a pas été une surprise compte tenu de l’engouement des spectateurs et des critiques élogieuses de la presse.

Une équipe de super-monstres

Dans cette série, premier volet de l’univers DC lancé par Gunn et Peter Safran, Amanda Waller confie à Rick Flag Sr. le soin de diriger une équipe de super-monstres pour une mission secrète risquée. L’équipe, une version plus violente des Guardians of the Galaxy, comprend la fiancée de Frankenstein, un weasel anthropomorphique, un homme radioactif en blouse de laboratoire, un robot et un docteur amphibie.

Des héros qui feront leur apparition dans d’autres projets

La deuxième saison étant prévue, nous pouvons nous attendre à de nombreuses mises à jour, surtout que la série animée est canon à l’Univers DC. Il est donc fort probable que ces héros apparaissent dans d’autres projets.

Quand peut-on s’attendre à la saison 2 ?

La première saison de Creature Commandos a été diffusée sur Max le 4 décembre 2024, après une annonce faite 11 mois plus tôt, en janvier 2023. La deuxième saison a été annoncée le 23 décembre 2024. Compte tenu du temps nécessaire pour développer une série animée, nous pourrions attendre deux à trois ans avant la sortie de la saison 2. Par conséquent, il est possible que la saison 2 de Creature Commandos voie le jour en 2027.