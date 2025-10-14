Pour Glen Powell, ce film Marvel culte a transformé durablement Hollywood selon lui

L’acteur Glen Powell estime que l’un des films Marvel les plus appréciés a eu un impact positif durable sur l’industrie cinématographique. Selon lui, cette œuvre emblématique aurait contribué à transformer Hollywood de manière bénéfique.

Un vent nouveau sur les premiers rôles masculins

Difficile de ne pas remarquer l’irrésistible ascension de Glen Powell, notamment avec son rôle à venir dans le remake signé Edgar Wright de « The Running Man ». Pourtant, il y a quelques années, l’acteur à la silhouette athlétique et au sourire éclatant ne se retrouvait cantonné qu’à des seconds rôles stéréotypés : le sportif, l’étudiant fade ou le voisin sans relief. La raison ? L’époque célébrait avant tout les héros tourmentés, un archétype que Powell incarnait difficilement. Pour lui, la domination des figures mélancoliques est symbolisée par Robert Pattinson, véritable prototype de cette vague dans les années 2000.

L’irruption d’un « dork » assumé grâce à Chris Pratt

Le point de bascule survient en 2014 avec la sortie de « Les Gardiens de la Galaxie ». Dans ce film phare du Marvel Cinematic Universe (MCU), Chris Pratt campe un Star-Lord solaire, drôle et légèrement maladroit. Pour Powell, cet événement marque une rupture : « Il n’y a aucun doute, cela a aidé — ne pas être sombre ou torturé », explique-t-il au magazine GQ. Cette nouvelle incarnation du héros hollywoodien — décomplexée, positive et résolument légère — tranche alors avec la solennité d’un Batman version Christian Bale, dont il souligne lui-même la gravité.

Une influence décisive sur la carrière de Glen Powell

Ce changement ouvre enfin la porte aux acteurs capables d’assumer une dimension plus joyeuse et spontanée. « C’est là que je me sens chez moi… J’ai cette corde nécessaire à Hollywood, mais peu peuvent jouer sur ce registre », confie Powell. Un avis partagé par son réalisateur Edgar Wright, qui considère l’acteur comme un « conduit pour le public », authentique et accessible. Ce talent particulier éclate dans la comédie légère « Hit Man » réalisée par Richard Linklater, où Powell joue habilement sur le contraste entre apparence ordinaire et double vie rocambolesque.

Pour mieux saisir cette évolution, voici quelques éléments marquants :

Légèreté revendiquée : Star-Lord casse les codes du héros sombre.

Star-Lord casse les codes du héros sombre. Nouvelles opportunités : Des rôles principaux s’ouvrent aux personnalités lumineuses.

Des rôles principaux s’ouvrent aux personnalités lumineuses. Tendance durable : Les studios misent désormais sur des acteurs affables comme Powell.

L’héritage discret mais réel de Chris Pratt

À la différence de certains confrères restés dans l’ombre d’une seule image, Chris Pratt n’a pas toujours reçu la reconnaissance méritée pour avoir révolutionné le profil du leading man hollywoodien. Son mélange unique d’autodérision et de charme a contribué à propulser Glen Powell vers le sommet : désormais sollicité par des réalisateurs comme J.J. Abrams, il semble incarner une nouvelle norme pour les têtes d’affiche. Le message est clair : l’ère du beau gosse torturé laisse place à celle du héros joyeux et attachant.