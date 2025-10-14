Le tout premier scénario de « Super Mario Bros., le film » était radicalement différent de la version finale

Avant de devenir le film d’animation à succès que l’on connaît, le projet Super Mario Bros. avait d’abord été pensé avec un scénario très éloigné du résultat final, révélant l’évolution surprenante du développement du long-métrage.

Tl;dr Le film de 1993 a radicalement dévié des jeux.

Un premier scénario s’inspirait fortement de « Rain Man ».

Échecs critiques et commerciaux, projet chaotique dès le début.

Un projet d’adaptation sous haute tension

Dès les premières étapes, l’adaptation cinématographique de Nintendo en 1993, « Super Mario Bros. », a été marquée par une instabilité notable. Après avoir cédé ses droits à une société américaine, Nintendo laisse carte blanche aux producteurs, persuadée que la force de sa marque suffirait. Pourtant, l’équipe créative s’est retrouvée rapidement désemparée : comment tirer un récit captivant des bases féeriques du jeu vidéo ? À ce stade, c’est le scénariste oscarisé Barry Morrow, tout juste auréolé du succès de « Rain Man », qui est sollicité.

Une première version… à la « Rain Man »

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui ce qu’aurait pu donner la toute première mouture du script. Selon un article du Los Angeles Times, cette ébauche mettait en scène un duo fraternel proche de celui de « Rain Man ». Mario et Luigi, alors simples ouvriers new-yorkais — pas encore plongés dans l’univers fantastique que l’on connaît — se seraient embarqués dans un road-trip initiatique et très ancré dans le réel. L’idée ? Explorer leur relation après un drame familial, avant même tout affrontement contre le terrible King Koopa. La parenté était telle que des voix internes surnommaient ce scénario « Drain Man ».

D’une comédie dramatique à un délire dystopique

Très vite cependant, les producteurs réalisent que ce ton intimiste colle mal avec leurs ambitions. Il leur fallait plutôt un blockbuster grand public façon « E.T. », « Ghostbusters » ou « Terminator 2 », non une chronique sociale à la « Rain Man ». Plusieurs auteurs se succèdent, tentant d’introduire un passage vers un monde parallèle et même une satire précurseur des contes de fées — on parlera plus tard d’un esprit proche de « Shrek ».

À force d’hésitations, c’est finalement le tandem créatif issu de « Max Headroom », Annabel Jankel et Rocky Morton, qui impose sa vision. Leur proposition : basculer totalement dans le bizarre avec une métropole crasseuse habitée par des dinosaures évolués… Très loin donc du Royaume Champignon joyeux et coloré des jeux.

L’échec cuisant d’une adaptation audacieuse

Sorti au printemps 1993, le film ne ressemble en rien aux attentes des fans : ni l’ambiance ni les personnages ne rappellent vraiment l’esprit originel de la franchise. Certes, quelques passionnés défendent encore aujourd’hui l’originalité des décors ou le parti-pris visuel singulier ; mais sur le plan commercial comme critique, l’échec est patent. Il faudra attendre trois décennies pour voir renaître une adaptation cinématographique de Super Mario Bros., preuve s’il en fallait que la première tentative fut aussi ambitieuse qu’incomprise.