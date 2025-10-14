Shannen Doherty : comment elle a involontairement précipité la chute de sa carrière

Shannen Doherty, actrice emblématique des années 1990, a vu sa carrière connaître une chute rapide. Des choix personnels et professionnels malheureux ont contribué à précipiter la fin de son ascension à Hollywood, marquant un tournant décisif dans son parcours.

Tl;dr « Mallrats » a stoppé la carrière cinéma de Doherty.

Kevin Smith admet que le film existait grâce à elle.

Doherty a brillé ensuite dans des séries TV cultes.

Un talent révélé dès l’enfance

Difficile d’évoquer la trajectoire de Shannen Doherty sans souligner cette aisance précoce devant les caméras. Dès neuf ans, elle donne la réplique à Michael Landon dans « Father Murphy », avant de rejoindre « La Petite Maison dans la prairie ». Plus tard, le grand écran s’ouvre à elle avec « Girls Just Want to Have Fun ». Une énergie inlassable lui permet d’enchaîner les rôles et d’imposer une présence évidente.

L’ascension fulgurante… puis le choc « Mallrats »

Le véritable tremplin survient en 1990 lorsque Doherty incarne Brenda Walsh dans « Beverly Hills 90210 ». Cent-onze épisodes plus tard, elle quitte la série, persuadée que sa notoriété va lui ouvrir les portes du cinéma. Son rêve semble devenir réalité : un premier rôle dans la comédie « Mallrats », signée par l’étoile montante du cinéma indépendant, Kevin Smith. Le projet paraît solide : dialogues crus, casting branché – dont un caméo de Stan Lee, un jeune Ben Affleck, et surtout le nom de Doherty comme tête d’affiche.

Pourtant, c’est ici que tout bascule. À sa sortie en 1995, « Mallrats » déçoit : seulement 2,1 millions de dollars au box-office pour un budget trois fois supérieur. Les critiques ne suivent pas non plus. Sur son podcast « Let’s Be Clear » en 2024, Doherty confie avec amertume : « Ça a tué ma carrière au cinéma. Les gens pensaient que l’échec reposait sur moi ». Un revers brutal pour celle qui croyait avoir trouvé son projet idéal.

L’hommage de Kevin Smith et la suite télévisuelle

À l’annonce du décès de Doherty en juillet 2024, les hommages affluent. Kevin Smith, sur Instagram, rappelle combien l’actrice était déterminante : « Sans Shannen, ‘Mallrats’ n’aurait jamais vu le jour ». Selon lui, son choix du film après « 90210 » a été décisif pour obtenir le feu vert des producteurs.

Si le cinéma ne lui offre plus jamais les premiers rôles espérés, Doherty rebondit avec éclat à la télévision. En 1998, elle incarne Prue Halliwell dans le phénomène surnaturel « Charmed », réalise même quelques épisodes et multiplie ensuite téléfilms et projets variés jusqu’à ses derniers jours.

L’héritage d’une étoile singulière

Malgré ce passage à vide cinématographique – que certains résument ainsi :

Echec commercial marquant pour « Mallrats »

Soutien indéfectible de Kevin Smith

Nouveaux succès sur le petit écran

Doherty restera associée à plusieurs générations d’adolescents. Son parcours illustre les hauts et bas brutaux d’Hollywood – mais aussi une capacité rare à rebondir là où on ne l’attendait pas.