S’inspirer d’une astuce de l’Arrowverse : la solution aux principaux problèmes du MCU ?

Alors que l’univers cinématographique Marvel peine à maintenir la cohérence de ses intrigues face à la multiplication des personnages et des histoires, s’inspirer d’une technique narrative du Arrowverse pourrait offrir une solution efficace à ce défi majeur.

Tl;dr L’ Arrowverse a popularisé les crossovers et le « fight club ».

a popularisé les crossovers et le « fight club ». Le MCU manque d’alchimie entre ses héros récents.

manque d’alchimie entre ses héros récents. Un « superhero fight club » pourrait revitaliser les Avengers.

Le modèle Arrowverse : un exemple à suivre ?

Au fil des années, l’Arrowverse s’est imposé comme un laboratoire narratif, audacieux là où d’autres univers super-héroïques hésitent. Malgré la méfiance de DC, qui limitait souvent la liberté créative de la franchise télévisée pour préserver ses personnages au cinéma – quitte à sacrifier certains arcs, à l’image de la disparition de Deadshot dans Arrow –, cette famille de séries diffusées sur The CW a réussi à bâtir une mythologie cohérente, riche en croisements épiques et événements marquants. L’apothéose ? L’adaptation remarquée du crossover « Crisis on Infinite Earths », conclue en beauté, sans brutalité ni précipitation.

L’atout secret : le « superhero fight club »

Mais au-delà des grands récits, c’est une initiative plus légère qui intrigue encore aujourd’hui : le fameux « superhero fight club ». Pour promouvoir leurs nouvelles saisons, les équipes de l’Arrowverse diffusaient de courtes vidéos où héros et vilains de tous horizons s’affrontaient dans l’arène. Une fantaisie non-canonique, certes, mais diablement efficace pour cultiver l’esprit de camaraderie (ou de rivalité) entre personnages – et offrir aux fans des duels inédits. Cette astuce, peu coûteuse mais redoutablement fédératrice, contribuait à renforcer la sensation d’un univers partagé vivant et spontané.

L’impasse relationnelle du MCU

En face, le Marvel Cinematic Universe (MCU), malgré son immense succès au box-office, peine à recréer cette alchimie organique entre ses nouveaux héros. Les références positives à Marvel n’ont jamais manqué côté CW ; pourtant, la réciproque se fait attendre. À l’approche d’Avengers: Doomsday, prévu pour décembre 2026 et censé réunir l’ensemble des forces contre Doctor Doom dans la foulée d’Endgame, la dynamique entre figures historiques (Thor, Black Panther) et nouveaux venus comme Sam Wilson demeure fragile.

Pour illustrer ce point :

Trop peu d’occasions d’interactions informelles entre membres récents.

Difficulté à installer une vraie complicité avant les grandes batailles.

L’univers souffre d’un manque d’événements collectifs hors enjeux cataclysmiques.

Vers un renouveau nécessaire ?

Et si le MCU empruntait enfin cet ingrédient ludique à DC ? Un « superhero fight club » version Marvel permettrait non seulement de préparer le terrain avant le prochain choc des titans, mais aussi d’humaniser les relations entre personnages. Après tout, comme le révélait déjà Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, l’idée d’une arène souterraine n’est pas étrangère à cet univers… Reste à voir si cette inspiration venue du petit écran saura convaincre Kevin Feige et son équipe pour revitaliser des Avengers en quête d’un nouveau souffle collectif.