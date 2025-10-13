L’équipe du Seigneur des Anneaux taquinait Orlando Bloom sur le tournage : voici pourquoi

Sur le tournage du Seigneur des Anneaux, Orlando Bloom a souvent été la cible de plaisanteries de la part de ses collègues acteurs. L’ambiance bon enfant sur le plateau expliquait ces taquineries, qui renforçaient l’esprit d’équipe durant la production.

Tl;dr Orlando Bloom revient sur son rôle de Legolas .

. Aucune confirmation de sa présence dans « The Hunt for Gollum ».

L’intelligence artificielle, sujet sensible chez les fans.

Retour sur un elfe légendaire au cinéma

Pour de nombreux spectateurs, le personnage de Legolas, incarné par Orlando Bloom dans la trilogie de Peter Jackson, demeure l’une des figures marquantes du vaste univers de J.R.R. Tolkien. Malgré son apparence d’elfe inaltérable, l’acteur britannique, à peine âgé d’une vingtaine d’années lors du tournage, s’est vu attribuer une image bien différente en coulisses.

Durant une rétrospective à la Fan Expo Chicago 2025, relayée par Entertainment Weekly, il a partagé quelques anecdotes révélatrices. Se souvenant de cette époque, il confie avec humour : « J’étais la cible principale des blagues parce que je ne me salissais jamais. Legolas ne saigne pas, il reste propre. Viggo [Mortensen] adorait évoquer mes cheveux impeccables, mon visage et mes mains soignés… c’était drôle. »

Une jeunesse dorée en Terre du Milieu

Mais au-delà des plaisanteries, ce tournage a laissé à Orlando Bloom des souvenirs indélébiles. Il évoque avec émotion ses aventures avec le reste de la distribution à travers la Nouvelle-Zélande entre deux prises. Pour lui, cette période fut synonyme de découvertes et d’amitiés sincères : « J’avais 20 ou 21 ans — nous étions tous jeunes. On s’est beaucoup amusés. Nous étions une famille d’amis. »

L’espoir d’un retour… sous condition ?

Le nom de The Hunt for Gollum, un nouveau projet cinématographique ancré dans l’univers de la Terre du Milieu, fait bruire les réseaux depuis peu. À ce jour cependant, aucune annonce officielle ne confirme la participation d’Orlando Bloom. Pourtant, l’acteur n’a jamais caché son envie de retrouver ce rôle iconique près d’un quart de siècle plus tard.

Lorsqu’il a échangé en 2024 avec le réalisateur (et interprète historique de Gollum), Andy Serkis, celui-ci lui aurait répondu face à ses interrogations sur un possible retour : « Eh bien… l’IA ! ». Cette idée fait grincer bien des dents parmi les admirateurs les plus fidèles : l’utilisation de l’intelligence artificielle, même pour raviver un elfe éternel, reste perçue comme une intrusion en Terre du Milieu.

S’il est trop tôt pour prédire l’avenir du personnage au cinéma, difficile d’imaginer que ce chapitre soit définitivement refermé pour Orlando Bloom lui-même : « C’était une période vraiment magique dans ma vie… Il n’y a pas vraiment d’inconvénient à y retourner. »