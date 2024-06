Le nouveau film “Le Seigneur des Anneaux” pourrait voir son titre modifié

Le titre de "Le Seigneur des Anneaux: The Hunt for Gollum" pourrait changer.

Un voyage inédit en Terre du Milieu

Le titre du prochain film de la saga Le Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum, actuellement en préparation, pourrait être modifié, selon les révélations d’Andy Serkis. En plus de son rôle de Gollum, Serkis prendra les rênes de la réalisation du film, produit par Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, vétérans de la saga.

Une plongée dans l’univers de Gollum

Lors d’un entretien accordé à The Pop Verse, Serkis a confié que le titre actuel n’était peut-être qu’un titre de travail. Il a précisé que le film, toujours en préparation, sera “très fortement ancré dans le monde de la Terre du Milieu, tel que Gollum le perçoit“.

Le titre The Hunt for Gollum n’est qu’un titre provisoire. Il se peut qu’il ne soit pas conservé. Le film sera très fortement ancré dans le monde de la Terre du Milieu, tel que Gollum le perçoit. Il est encore trop tôt pour s’engager sur quoi que ce soit à ce stade. Mais je peux dire que nous allons approfondir l’étude du personnage de Gollum. Il se peut que des personnages que nous connaissons reviennent. Je ne dirai pas lesquels.

Quels personnages reviendront ?

La question de savoir quels personnages pourraient refaire surface dans The Hunt for Gollum reste ouverte. Certains personnages de la trilogie originale, comme Frodon, Sam, Aragorn, Legolas et Gimli, pourraient faire une apparition, malgré les défis de dé-âge que cela impliquerait. Cependant, le retour de Gandalf, joué par Ian McKellen, semble plus plausible, compte tenu de son apparition dans Le Hobbit.

Un personnage complexe à explorer

Indépendamment des autres personnages, Gollum, avec sa dualité entre le bien et le mal, est un choix parfait pour une exploration approfondie. Il est un personnage fascinant dont les thèmes profonds et la complexité ont résisté à l’épreuve du temps. La décision de réaliser un spin-off basé sur lui dans The Hunt for Gollum est un choix intéressant qui offre de nombreuses opportunités.