Elijah Wood évoque le retour de Frodon et annonce d’autres films Le Seigneur des Anneaux en préparation

Elijah Wood a évoqué la possibilité de retrouver son rôle emblématique de Frodon dans un nouveau film Le Seigneur des Anneaux. L’acteur a également confirmé que d’autres longs-métrages tirés de l’univers de Tolkien sont en préparation.

Tl;dr Elijah Wood suggère un possible retour de Frodon.

La saga cinématographique repart avec « The Hunt for Gollum ».

D’autres films dans l’univers sont déjà envisagés.

Un nouvel élan pour la franchise cinématographique

Le retour au premier plan de la saga Le Seigneur des Anneaux, après une décennie dominée par les séries et l’animation, se précise avec l’annonce du film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, attendu en 2027. Cette nouvelle incursion sur grand écran s’inscrit dans la volonté affirmée de renouer avec la formule qui avait séduit des millions de spectateurs lors de la trilogie initiale – un choix qui tranche avec l’accueil mitigé réservé aux adaptations du Hobbit. L’intérêt autour du casting ne faiblit pas, notamment depuis que Ian McKellen a confirmé son retour en Gandalf et laissé entendre qu’un personnage du nom de Frodon serait présent.

Elijah Wood : entre énigme et enthousiasme

Interrogé sur une potentielle participation, Elijah Wood a entretenu le mystère. « Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Écoutez, on peut faire confiance à un magicien… Je ne suis vraiment pas autorisé à dire plus. », a-t-il déclaré selon le média Screen Rant. Il n’a toutefois pas caché son excitation : « Je suis vraiment enthousiaste pour ce film… Philippa [Boyens] travaille dessus, et c’est toute la bande originale qui se retrouve pour raconter une histoire qui s’annonce comme une exploration amusante d’un personnage qu’on aime tous tant. » Et déjà, il évoque d’autres perspectives : « Je sais qu’ils ont l’intention de réaliser d’autres films dans cet univers. »

Quel rôle pour Frodon dans cette nouvelle aventure ?

Si rien n’est officiellement confirmé concernant le retour de Frodon à l’écran, les propos sibyllins d’Elijah Wood, notamment ce clin d’œil au fait qu’« un magicien est digne de confiance », renforcent les spéculations sur sa présence. Le scénario, situé chronologiquement entre les événements du Hobbit et ceux du Seigneur des Anneaux, semble ouvrir la porte à une apparition du hobbit emblématique. Toutefois, la place exacte de Frodon dans cette intrigue demeure floue : son histoire n’était alors pas directement liée à l’Anneau unique.

Pistes envisagées pour intégrer les anciens acteurs

Pour relier habilement passé et présent, certains misent sur un procédé narratif éprouvé : montrer les personnages principaux à un âge avancé via des scènes d’ouverture ou de conclusion – comme cela avait été le cas pour Bilbo (incarné par Ian Holm) dans le Hobbit. Cette astuce permettrait aux réalisateurs d’éviter les controverses liées au rajeunissement numérique tout en valorisant l’héritage des acteurs originaux. À en croire les paroles d’Elijah Wood, une transition vers un nouveau casting semble également se profiler à l’horizon.

En attendant d’en savoir plus, l’excitation grandit parmi les fans qui guettent chaque indice sur cette renaissance épique orchestrée par l’équipe fondatrice.