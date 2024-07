Décès de Shannen Doherty, star de Beverly Hills et Charmed

L'actrice américaine Shannen Doherty, célèbre pour ses rôles dans les séries télévisées Beverly Hills et Charmed, est décédée à l'âge de 53 ans des suites d'une longue bataille contre le cancer. Sa disparition a profondément touché ses fans et la communauté hollywoodienne, qui saluent sa bravoure et son talent.

Tl;dr L’actrice emblématique Shannen Doherty est décédée à 53 ans.

Elle a marqué la télévision avec des rôles phares dans Beverly Hills et Charmed.

Son décès est dû à un cancer du sein devenu terminal.

Doherty a travaillé dur pour surmonter sa réputation de « bad girl » d’Hollywood.

Shannen Doherty, une triste disparition

L’actrice américaine Shannen Doherty, qui a marqué des générations de téléspectateurs avec ses rôles dans les séries cultes Beverly Hills et Charmed, est décédée à l’âge de 53 ans.

Un parcours marqué par la maladie

Selon sa publiciste Leslie Sloane, citée par People, l’actrice s’est éteinte des suites d’un cancer du sein, diagnostiqué en 2015 et devenu terminal en 2023. Malgré un essai de nouveau traitement en 2024, la star a « perdu sa bataille » :

C’est avec le coeur lourd que je confirme le décès de l’actrice Shannen Doherty. Samedi 13 juillet 2024, elle a perdu sa bataille contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie.

De l’enfant star à la figure emblématique de la télévision

Shannen Doherty a commencé sa carrière à l’âge de 10 ans et s’est rapidement imposée comme une figure marquante de la télévision. Elle a débuté dans la série La Petite Maison dans la prairie avant de se faire connaître du grand public pour ses rôles dans Beverly Hills et Charmed.

Toutefois, son parcours a été marqué par une réputation de « bad girl » d’Hollywood, due à des problèmes sur les plateaux de tournage et des conflits avec ses co-stars. Shannen Doherty a quitté prématurément les deux séries phares de sa carrière, remplacée respectivement par Tiffani-Amber Thiessen et Rose McGowan.

Une réputation surmontée

Malgré ces controverses, Shannen Doherty a réussi à surmonter sa mauvaise réputation. En 2010, elle admettait avoir « évolué » et être dans une « meilleure place« . Plus tard, elle a même retrouvé ses anciens co-stars de Beverly Hills dans le reboot de la série et rendu hommage à son défunt co-star Luke Perry dans Riverdale.