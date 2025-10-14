Demon Slayer établit un nouveau record américain, inégalé depuis 25 ans

La série japonaise Demon Slayer vient d’établir un nouveau record aux États-Unis, surpassant une performance qui tenait depuis 25 ans. Ce succès inédit confirme l’immense popularité de cet anime auprès du public américain.

Tl;dr « Demon Slayer Infinity Castle » bat un record US historique.

Sortie streaming repoussée, succès continu en salles.

Suite de la trilogie attendue, patience requise pour les fans.

Un triomphe inattendu au box-office américain

Jamais un film d’animation japonais n’avait suscité un tel engouement outre-Atlantique. En quelques semaines à peine, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, première partie d’une trilogie très attendue, vient de détrôner le mythique Crouching Tiger, Hidden Dragon. Avec 128,6 millions de dollars récoltés rien qu’en Amérique du Nord — contre 128,1 millions pour son prédécesseur vieux de 25 ans — le long métrage s’offre désormais le titre de plus grand succès international dans l’histoire du box-office américain. Un jalon qui confirme l’irrésistible ascension de l’œuvre tirée du manga original signé Koyoharu Gotoge.

Records mondiaux et résonance planétaire

À l’échelle mondiale, le phénomène ne se dément pas : selon les derniers chiffres rapportés par Deadline, le film affiche déjà un impressionnant total de 648 millions de dollars. Ce résultat place Demon Slayer: Infinity Castle au cinquième rang des plus gros succès cinématographiques de l’année, toutes catégories confondues. Un exploit d’autant plus remarquable que sa sortie se poursuit encore dans plusieurs territoires internationaux — on peut donc parier sur une envolée supplémentaire des recettes dans les semaines à venir.

Aucune fenêtre de diffusion à domicile en vue

Face à cette vague d’affluence continue en salles, la stratégie des ayants droit ne fait aucun doute : prolonger la présence du film sur grand écran aussi longtemps que possible. Comme l’a confié récemment Mitchel Berger, vice-président exécutif chez Crunchyroll chargé des sorties cinéma mondiales : « Allez voir Demon Slayer Infinity Castle au cinéma car c’est le seul endroit où vous pourrez découvrir ce film en 2025 ». En clair, aucune sortie sur plateforme ou en DVD/Blu-ray n’est prévue avant plusieurs mois — une rareté à l’heure où la majorité des blockbusters sont rapidement accessibles depuis chez soi.

L’attente s’allonge pour les suites

Une conséquence directe de ce raz-de-marée commercial : il faudra s’armer de patience avant de découvrir la suite et fin de la trilogie Infinity Castle. Les premiers signes promotionnels se font attendre et tout laisse penser que la production prendra son temps afin d’assurer la qualité attendue par les fans. Pour les inconditionnels désireux d’assister à ce chapitre marquant du shōnen phénomène, la seule option demeure donc… le fauteuil rouge des cinémas.

Si certains regrettent déjà cette longue attente imposée, force est de reconnaître qu’un tel accueil mondial couronne le travail titanesque accompli par les équipes derrière Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, propulsant définitivement l’animation japonaise dans une nouvelle dimension internationale.