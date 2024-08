Méconnaissable, Glen Powell se dévoile la nouvelle série Chad Powers

Pour la série télévisée Chad Powers qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Hulu, l'acteur américain Glen Powell devient un joueur de football américain universitaire.

Un premier aperçu de Glen Powell dans Chad Powers

Une image de la série Chad Powers dévoile le comédien Glen Powell, métamorphosé en star de football américain universitaire. Ce drame comique, co-créé par le scénariste Michael Waldron et Powell lui-même, s’inspire d’un sketch populaire d’Eli Manning de 2022 dans lequel l’ancien quarterback des New York Giants se présentait incognito aux essais de Penn State. Glen Powell incarne le personnage principal, Russ Holiday, aux côtés d’autres noms tels que Steve Zahn, Perry Mattfeld et Frankie A. Rodriguez.

Chad Powers et la transformation de Glen Powell

La première image de Glen Powell dans ce drame comique a été partagée par Hulu. L’image nous montre Glen Powell avec les cheveux longs, une moustache et ce qui semble être un nez prothétique, un changement par rapport à la coupe courte qu’il arbore habituellement dans la plupart de ses films.

Glen Powell, un acteur polyvalent

L’acteur américain Glen Powell s’est imposé comme l’un des noms les plus en vue à Hollywood ces dernières années, captivant le public avec son charme et son charisme. Sa bonne mine et son talent ont rapidement fait de lui un acteur qui se démarque à l’écran. Au cours de sa carrière, Glen Powell a joué dans une variété de rôles exigeants qui traversent différents genres.

Les projets à venir de Glen Powell

Chad Powers – En production

Huntington – En post-production

The Running Man – En pré-production

Monsanto – En pré-production

Family Guy – En pré-production

The Best Man’s Ghostwriter (podcast) – En post-production

Si Glen Powell a gagné en popularité grâce à sa participation à de récents succès au box-office tels que Top Gun: Maverick et Anyone But You, il semble prêt à revenir à la télévision pour un nouveau rôle exigeant.