Pokémon UNITE : le MOBA de Tencent et The Pokémon Company

La célèbre licence Pokémon va s’essayer à la surprise générale au MOBA, un genre essentiellement multijoueur où deux équipes de 5 joueurs s’affrontent dans une arène symétrique. Jouable en cross-play et free-to-start sur Nintendo Switch ainsi que les smartphones (iOS et Android), Pokémon UNITE introduit un nouveau système de combat qui privilégie le travail d’équipe ainsi que la stratégie. Si le but est de vaincre des ennemis avec des Pokémon issus principalement de la première génération pour marquer le plus de points pendant le temps imparti, il sera possible de capturer des créatures neutres pour étoffer sa collection. A noter que les monstres de poche pourront évoluer, apprendre des techniques et utiliser des Unite Moves pour fortement déstabiliser les adversaires.

This is a new and challenging endeavor for @TiMiStudios. #PokémonUNITE offers a new twist on team battles, with a focus on the inherent fun of playing with Pokémon, offering battling, capturing and training Pokémon to evolve.https://t.co/q3yPmwXvsa pic.twitter.com/hCHn35upzi

— TiMi Studios (@timistudios) June 24, 2020