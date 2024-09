Pocketpair répond à la plainte de Nintendo et The Pokémon Company pour Palworld

Suite à la plainte de Nintendo et The Pokémon Company contre Palworld, Pocketpair a déclaré n’avoir encore reçu aucun détail sur les brevets concernés. Malgré cette situation, le studio japonais réaffirme son engagement envers ses fans et la communauté des développeurs indépendants​.

Tl;dr Nintendo, en collaboration avec The Pokémon Company, poursuit le créateur de Palworld, Pocketpair, pour violation de brevets.

Pocketpair nie toute connaissance de violation de propriété intellectuelle.

La plainte porte sur des mécaniques de jeu supposément copiées de Pokemon.

Le procès pourrait durer entre un et deux ans.

Un conflit juridique entre Nintendo et Pocketpair

Pocketpair se trouve actuellement au cœur d’une controverse juridique. Nintendo a en effet porté plainte contre le créateur de Palworld pour violation de brevets avec la supervision de The Pokémon Company. La plainte a été déposée le 18 septembre 2024 auprès du tribunal de district de Tokyo, mettant en cause Pocketpair et son succès vidéoludique, Palworld.

Pocketpair se défend

Le studio japonais Pocketpair a rapidement réagi à cette accusation, déclarant dans un communiqué public avoir entamé les procédures juridiques nécessaires pour se défendre. Pocketpair a qualifié cet événement de « malheureux », précisant que le procès l’obligerait à consacrer du temps à des efforts non liés au développement continu de Palworld.

Des brevets spécifiques en question

Pocketpair a également affirmé ne pas encore connaître les détails des allégations portées par les plaignants. La société se dit donc inconsciente des brevets spécifiques que son jeu à succès serait supposé enfreindre. À ce jour, The Pokémon Company et ses filiales détiennent au moins 96 brevets, dont beaucoup décrivent des mécaniques de jeu similaires à celles présentes dans Palworld.

Un procès à long terme ?

Alors que de nombreux observateurs de l’industrie s’attendaient à une plainte basée sur des problèmes de droits d’auteur, c’est finalement une action en contrefaçon de brevet qui a été engagée. Les plaintes pour contrefaçon de brevets au Japon prennent généralement entre un et deux ans pour aboutir à un premier verdict, bien que la durée puisse être plus longue en fonction de leur complexité et du calendrier judiciaire.