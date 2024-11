Plex : une refonte majeure pour une expérience utilisateur révolutionnée

Le logiciel client-serveur de gestion multimédia Plex annonce une révision totale de ses applications.

Tl;dr Plex a complètement revu son design pour offrir une expérience plus moderne et immersive, avec une navigation simplifiée.

Le code des applications a été unifié pour accélérer les mises à jour et garantir une meilleure stabilité sur toutes les plateformes.

Une version préliminaire est disponible sur mobile pour les tests, avec un déploiement plus large prévu début 2025.

Un design modernisé pour une immersion visuelle

Avec cette refonte, Plex place les œuvres au cœur de l’expérience. Les pages dédiées aux films, séries, et profils d’acteurs mettent davantage en avant les visuels, avec une emphase sur les affiches et les illustrations. L’objectif est de séduire aussi bien les habitués que les nouveaux utilisateurs, en leur offrant une interface plus attrayante et actuelle. Ce choix s’inscrit dans une volonté de rivaliser avec des géants comme Netflix, où l’esthétique joue un rôle clé dans la satisfaction des abonnés.

Une navigation simplifiée et intuitive

L’application réorganise son menu principal pour faciliter la prise en main. Les bibliothèques multimédias personnelles bénéficient désormais d’un onglet dédié, tandis que la Watchlist est positionnée stratégiquement dans le menu supérieur pour un accès rapide. Les menus sont épurés, permettant aux utilisateurs de naviguer plus facilement entre leur profil, leur historique et leurs interactions sociales. Ces ajustements visent à améliorer la fluidité de l’expérience, en simplifiant les parcours tout en augmentant l’efficacité.

Une base technique refondue pour plus d’agilité

Plex a reconstruit ses applications sur une base de code unifiée, optimisant les mises à jour et la stabilité. Ce choix technique réduit les délais de développement pour les nouvelles fonctionnalités, qui seront désormais déployées de manière simultanée sur toutes les plateformes. Cette modernisation garantit une meilleure compatibilité avec les appareils récents, tout en résolvant des problèmes de performances. Plex promet également des améliorations continues pour répondre aux besoins des utilisateurs et rester compétitif dans un secteur en rapide évolution.

Un déploiement progressif et axé sur les retours

Plex adopte une stratégie de lancement par étapes, offrant une version préliminaire dès aujourd’hui pour les utilisateurs mobiles. Les détenteurs d’appareils iOS ont accès à un nombre limité de places pour tester l’application et fournir des retours essentiels au développement. Bien que des fonctionnalités telles que la prise en charge du casting (diffusion de contenu depuis l’application vers un téléviseur ou appareil compatible) ou du mode hors-ligne ne soient pas encore disponibles, Plex promet des mises à jour régulières pour enrichir l’expérience. Une version télévisée est également prévue prochainement, en vue d’un lancement global début 2025.