Netflix mise sur l’interactivité pour réinventer le streaming

Entre votes en direct, jeux de salon et podcasts immersifs, la plateforme de streaming Netflix cherche à rendre l’expérience plus vivante et collective.

Tl;dr Netflix repense son expérience utilisateur avec des contenus interactifs où les abonnés pourront voter, jouer et influencer le déroulement des programmes en direct.

La plateforme de streaming introduit aussi des party games connectés, transformant le visionnage en expérience collective et ludique accessible depuis smartphone et TV.

De nouveaux profils enfants, un flux vidéo vertical et des pages d’accueil animées viennent compléter cette refonte destinée à rendre Netflix plus immersif et personnalisable.

Une expérience Netflix repensée

Le géant du streaming Netflix entend bien transformer la manière dont ses abonnés interagissent avec sa plateforme. Lors de la dernière conférence TechCrunch Disrupt, la directrice technique Elizabeth Stone a dévoilé une série d’évolutions majeures axées sur l’interactivité et l’immersion. L’objectif : faire sentir aux spectateurs qu’ils sont désormais parties prenantes du contenu, capables d’influencer son déroulement ou de participer en direct.

Nouvelles façons de s’impliquer : votes, jeux et podcasts interactifs

Parmi les annonces phares, le retour prochain de Star Search illustrera ces ambitions. Les téléspectateurs pourront voter en temps réel pour soutenir leur candidat favori, soit directement sur leur écran TV, soit via leur mobile. Ce mécanisme, testé récemment lors du show culinaire Dinner Time with David Chang, promet de renouveler l’engagement face à des émissions en direct. L’intention est claire : offrir à chacun la sensation d’« influer sur l’histoire et d’être plongé dans le récit », selon les mots d’Elizabeth Stone.

Notons que ce type d’interaction ne sera possible que durant la diffusion live ; les visionnages ultérieurs ne permettront pas de voter. Le volet interactif s’étendra aussi aux podcasts vidéo — une première pour la plateforme de streaming — et devrait accompagner le lancement des podcasts issus de Spotify prévu l’an prochain.

L’arrivée des party games : convivialité partagée devant l’écran

Autre innovation majeure : les « party games », inspirés des célèbres packs Jackbox, feront leur apparition dès cette année dans le salon familial. Avec des titres comme Boggle Party, Pictionary: Game Night ou encore Tetris Time Warp, cinq jeux inédits débarqueront avant fin 2025. Le principe ? Un joueur lance le jeu sur la télévision pendant que tous les participants rejoignent la partie depuis leur smartphone pour dessiner, deviner ou voter. Cette fonctionnalité vise à instaurer une dimension collective et ludique dans un univers traditionnellement solitaire.

Nouveaux profils enfants et formats verticaux

Côté ergonomie, les profils destinés aux plus jeunes bénéficient d’un design simplifié, inspiré du lifting déployé en mai dernier auprès du public adulte. Désormais, une barre supérieure offre un accès rapide à « Mon Netflix » regroupant favoris et listes vues. Les recommandations se mettent à jour instantanément afin de réduire le temps passé à chercher un programme.

Enfin, répondant à l’évolution des usages mobiles, Netflix expérimente un flux vidéo vertical – comprenez des extraits courts d’émissions à faire défiler – tout en insistant ne pas vouloir devenir un TikTok bis. Cette approche se veut complémentaire : tester différents formats pour mieux répondre aux envies dites « snackables » du public connecté.

De nouvelles expériences animées prendront également place sur la page d’accueil avec effets visuels dynamiques — une thématique Halloween ouvrant le bal avant celles dédiées aux fêtes ou à Bridgerton. Une stratégie qui témoigne de la volonté continue de Netflix d’enrichir sa plateforme au-delà du simple visionnage passif.