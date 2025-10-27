Il y a deux ans, Netflix transformait un récit vieux de 186 ans en série d’horreur culte

Il y a deux ans, Netflix adaptait pour le petit écran une histoire vieille de 186 ans, offrant ainsi au public une série d’horreur saluée pour sa réalisation et son impact, devenue rapidement une référence du genre sur la plateforme.

Une adaptation de Poe qui marque Netflix

Il y a des œuvres qui, dès leur sortie, imposent leur singularité au sein de l’offre pléthorique de Netflix. À cet égard, The Fall of the House of Usher, imaginée par Mike Flanagan, s’est rapidement démarquée comme une référence en matière de série d’horreur. Adaptant le texte emblématique de Edgar Allan Poe, Flanagan ne se contente pas d’une simple transposition : il puise aussi dans d’autres œuvres du célèbre auteur pour enrichir son récit, tissant une atmosphère où la peur et la culpabilité deviennent les véritables moteurs dramatiques.

Flanagan : l’autre visage du succès horrifique sur Netflix

Si les frères Duffer et leur incontournable Stranger Things retiennent souvent la lumière lors des soirées Netflix, difficile d’ignorer le parcours ascendant de Mike Flanagan. Derrière des succès comme The Haunting of Hill House, Midnight Mass ou Doctor Sleep, ce créateur a su forger un style bien à lui, reconnaissable entre mille. La force de « Usher » réside autant dans son ambiance que dans son casting impressionnant, chaque acteur incarnant avec intensité des personnages pris au piège d’un héritage familial oppressant. Le récit, structuré en allers-retours temporels, dévoile méthodiquement l’effritement d’un clan, sous le regard d’un patriarche brisé.

Une séparation inévitable entre Netflix et Flanagan

Pourtant, ce mariage entre Flanagan et Netflix n’aura pas survécu à des divergences profondes. L’origine du désaccord ? La question du support physique. Alors que Flanagan rêvait de voir ses œuvres exister sur DVD et Blu-ray, Netflix campait sur sa stratégie tout-streaming. Face à cette impasse, le réalisateur a fini par signer avec Amazon Studios. La collaboration s’annonce déjà ambitieuse : il planche sur une adaptation en série du roman culte Carrie de Stephen King, avec le retour de quelques fidèles interprètes comme Kate Siegel ou Rahul Kohli.

L’après-Usher : un héritage difficile à égaler

Dans le paysage mouvant des séries d’horreur, « Usher » continue de s’imposer, malgré l’arrivée prochaine de nouveaux projets phares. Pour résumer ce qui distingue le travail de Flanagan sur cette série, on peut retenir :

Une adaptation moderne et respectueuse d’un classique littéraire.

Une distribution investie et remarquable.

Une ambiance anxiogène et soignée jusqu’au moindre détail.

Alors que la dernière saison de Stranger Things approche, difficile de ne pas ressentir une pointe de nostalgie pour ce qu’a apporté Flanagan à Netflix – et d’attendre, non sans curiosité, sa prochaine incursion dans l’horreur télévisuelle.