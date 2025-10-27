Il y a trois ans, DC renaissait : voici les 5 éléments qui manquent toujours à l’appel

Il y a trois ans, un événement déterminant a permis de remettre DC sur la voie d’un avenir prometteur. Pourtant, malgré ce tournant décisif, cinq éléments essentiels manquent encore à l’appel dans la capitale américaine.

Tl;dr L’arrivée de Batman dans le DCU reste mystérieuse.

La Justice League n’est pas prête à revenir.

James Gunn veut diversifier les créateurs du DCU.

Un nouveau souffle pour l’univers DC

Difficile d’imaginer aujourd’hui à quel point la situation du DC Extended Universe était critique il y a seulement deux ans. Avec l’échec cuisant de Black Adam en 2022, malgré la présence attendue de Dwayne Johnson et le retour éclair de Henry Cavill en Superman, l’avenir de l’univers partagé semblait bien sombre. Quelques jours à peine après cette déconvenue, un changement majeur intervenait : James Gunn et Peter Safran prenaient officiellement les rênes de DC Studios, promettant de rebattre les cartes.

Des héros, mais pas encore d’équipe

Depuis cette reprise en main, il a fallu du temps pour retrouver une véritable dynamique. Certes, les projets Superman et Peacemaker suscitent déjà une vive attente pour 2025. Mais un point intrigue toujours : l’absence remarquée de Batman. Les premiers projets de Gunn suggèrent la présence du Chevalier Noir sans jamais vraiment l’introduire. The Brave and the Bold est en préparation, mais avance nettement moins vite que Man of Tomorrow. L’attente se fait d’autant plus longue que The Batman Part II semble lui aussi repoussé aux calendes grecques. Il flotte ainsi comme un vide imposant autour du personnage.

Justice League et grandes menaces, la patience reste de mise

Dans ce contexte, difficile d’imaginer la reformation rapide d’une nouvelle Justice League. Le film Superman introduit certes la « Justice Gang » avec des figures telles que Guy Gardner, Mister Terrific ou Hawkgirl, mais ces personnages restent méconnus du grand public. La logique voudrait que Gunn attende d’avoir remis en place tous les piliers, notamment Batman et Wonder Woman, avant de reconstituer la mythique équipe. Quant à l’adversaire à leur opposer, Darkseid apparaît comme le choix évident. Pourtant, Gunn préfère temporiser et repousse l’entrée du tyran d’Apokolips, estimant que l’univers n’est pas prêt pour une telle confrontation.

Vers une ouverture à d’autres créateurs ?

Jusqu’ici, James Gunn a tenu à superviser personnellement chaque projet, apposant sa marque sur l’ensemble du nouvel univers. Toutefois, un tournant se profile dès 2026 avec des films tels que Lanterns, Supergirl ou encore Clayface, qui seront confiés à d’autres talents. Il s’agira peut-être enfin de découvrir la richesse de l’univers DC à travers une pluralité de visions — une évolution attendue par nombre de fans.

Le nouveau DCU progresse, certes, mais plusieurs questions structurantes restent en suspens : identité des héros principaux, adversaires majeurs, et gouvernance créative. La patience sera sans doute la clé avant de voir émerger une nouvelle ère pour les super-héros de DC.