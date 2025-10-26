Cinq reboots télévisés annulés qui continuent de susciter notre frustration

Malgré l’attente des fans, plusieurs projets de reboots télévisés très attendus n’ont jamais vu le jour, annulés avant leur diffusion. Retour sur cinq reboots majeurs qui, stoppés prématurément, continuent de susciter la déception chez le public.

Tl;dr Plusieurs reboots TV majeurs n’ont jamais vu le jour.

Des séries cultes comme Sliders et L.A. Law restent sans suite.

et restent sans suite. Les fans restent frustrés par ces projets avortés.

Un paysage télévisuel riche en reboots… mais pas toujours couronné de succès

Le phénomène des reboots s’impose aujourd’hui comme une composante essentielle du paysage audiovisuel. Redonner vie à une série annulée prématurément, c’est offrir une nouvelle chance à des univers que les téléspectateurs n’ont jamais vraiment quittés. De grandes franchises telles que Star Trek, avec ses innombrables déclinaisons, ou la relance spectaculaire de Doctor Who, illustrent combien ces renaissances peuvent façonner l’histoire de la télévision. Dans le monde très codifié des séries policières, les retours réussis de Matlock ou encore de Law & Order ont prouvé qu’un reboot bien pensé pouvait séduire un large public… mais l’équation ne fonctionne pas à tous les coups.

Des retours tant espérés qui ne verront jamais le jour

Certains projets pourtant très attendus n’ont jamais dépassé le stade du pilote, laissant les fans sur leur faim. Prenons par exemple le cas de L.A. Law. Cette série judiciaire, qui avait profondément marqué les années 1980 par son approche des dilemmes moraux au sein d’un cabinet d’avocats, devait renaître en 2021 sous l’égide d’ABC. Un pilote avec le retour de Blair Underwood était même en préparation : l’occasion rêvée pour introduire une nouvelle génération de personnages et renouer avec ce qui avait fait la force du show original. Hélas, la chaîne a finalement refusé d’aller plus loin.

Séries cultes et fins inachevées : la frustration des fans

Le cas de Sliders, série de science-fiction inventive stoppée sans véritable conclusion, illustre cette frustration chronique. Lorsque NBC a laissé filtrer en 2019 l’idée d’une nouvelle version, la communauté s’est immédiatement mobilisée. Mais là encore, l’espoir n’aura été que passager : aucun épisode n’a jamais été diffusé, prolongeant le suspense autour du destin des personnages principaux.

D’autres titres emblématiques connaissent un sort similaire :

NYPD Blue , dont un reboot centré sur le fils du célèbre Andy Sipowicz a été rejeté malgré un pilote jugé prometteur.

, dont un reboot centré sur le fils du célèbre Andy Sipowicz a été rejeté malgré un pilote jugé prometteur. New York Undercover , pionnière dans l’exploration des questions raciales à la télévision américaine, dont la résurgence prévue en 2018 n’a finalement pas abouti.

, pionnière dans l’exploration des questions raciales à la télévision américaine, dont la résurgence prévue en 2018 n’a finalement pas abouti. Même Star Trek: Phase II, envisagé dès la fin des années 1970 par Gene Roddenberry et soutenu par NBC et les acteurs originaux, fut abandonné après un seul épisode pilote, celui-là même qui servira de base au film « Star Trek: The Motion Picture ».

Derrière chaque projet abandonné, un goût d’inachevé persiste

À chaque fois qu’un reboot échoue avant même d’atteindre nos écrans, c’est tout un pan de mémoire collective qui demeure inaccessible. Les spectateurs auraient aimé retrouver leurs héros favoris ou découvrir une lecture contemporaine de thèmes encore brûlants — ainsi que l’espéraient les créateurs de New York Undercover, notamment face à l’évolution persistante des enjeux sociaux depuis vingt ans.

Si quelques relances télévisuelles continuent d’écrire l’histoire du petit écran, force est de constater que nombre d’autres s’enlisent dans les limbes des projets avortés. Les discussions restent vives dans les forums spécialisés : après tout, chacun nourrit secrètement sa propre liste idéale de séries à ressusciter.